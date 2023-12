Schleim selber machen: Einfache Rezepte und Anleitung

Im Video findet ihr ein einfaches Schleim-Rezept mit Anleitung. Kinder lieben das Spielen mit Schleim. Noch mehr lieben sie es, den Glibber selber zu machen.Wir verraten euch die schnellsten und einfachsten Rezepte zum Schleim selber machen.Schleim selber zu machen, ist eine geniale Aktivität für Kinder UND Eltern. Mit kaum etwas beschäftigt sich der Nachwuchs so ausdauernd wie mit der bunten Glibbermasse.

Dabei ist Schleim selber machen ganz einfach und ihr braucht nur eine Handvoll Zutaten, wie unser Video oben beweist. Das meiste, was ihr für den Glibber braucht, werdet ihr wahrscheinlich sowieso schon zu Hause haben. Ihr könnt also direkt mit der Slime-Produktion starten.Wenn Kleinkinder mitspielen, dann solltet ihr einen Schleim ohne Kleber herstellen. Kleinkindfreundliche Schleim-Rezepte ohne Kleber findest du in diesem Artikel, genau wie klassische Slime-Rezepte mit Klebstoff, Fluffy-Slime mit Rasierschaum und sogar eine Anleitung für Schleim, der im Dunkeln leuchte





gofeminin_de » / 🏆 69. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Slime 3K: Rise Against Despot - Eine Perle unter den SpielenErscheinen täglich neue Spiele, viele davon gehen aber völlig unter, meist zurecht. In einigen Fällen taucht in dieser Flut aber eine wahre Perle auf. MeinMMO-Redakteur Benedict Grothaus hat eine solche Perle gefunden – mit der Hilfe von YouTuber HandOfBlood.

Herkunft: MeinMMO - 🏆 1. / 99 Weiterlesen »

3 Trüffelrezepte, die schnell und einfach sindDiese 3 Rezepte mit Trüffel sind schnell und einfach zu machen – sehen aber nach viel aus. Erfahren Sie, wie Sie den wertvollen Pilz in verschiedenen Gerichten verwenden können.

Herkunft: VOGUE_Germany - 🏆 122. / 50 Weiterlesen »

Gesunde Snacks: 71 Ideen für leckere und sättigende ZwischenmahlzeitenGesunde Snacks sind nicht nur lecker, sondern machen auch länger satt. Erfahren Sie, warum gesunde Snacks besser sind und entdecken Sie 71 schnelle und leckere Ideen und Rezepte für zu Hause und unterwegs.

Herkunft: VOGUE_Germany - 🏆 122. / 50 Weiterlesen »

Gesund und günstig! Diese überraschenden Effekte haben Haferflocken auf den KörperNicht jeder mag Haferflocken. Trotzdem solltet ihr darüber nachdenken, Haferflocken in die Ernährung zu integrieren. Warum und welche Rezepte sich lohnen.

Herkunft: RTL_com - 🏆 101. / 51 Weiterlesen »

Grünen-Parteitag: Habeck stellt Schuldenregel infrage und attackiert MerzBundeswirtschaftsminister Habeck stellt die Schuldenregel mit neuer Vehemenz infrage - und attackiert den Oppositionsführer Friedrich Merz. Habeck spricht der Schuldenbremse in ihrer bisherigen Form das Existenzrecht ab und kritisiert, dass sie Investitionen unmöglich mache und den Klimaschutz gefährde.

Herkunft: ntvde - 🏆 3. / 89 Weiterlesen »

Salzteig-Rezept: Knete selber machenMit unserem Salzteig-Rezept geht Knete selber machen ganz einfach. Das Tolle daran: Ihr wisst genau, was in eurer Knetmasse drin steckt!

Herkunft: gofeminin_de - 🏆 69. / 59 Weiterlesen »