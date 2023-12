Salzteig-Rezept: Knete selber machen

Mit unserem Salzteig-Rezept geht Knete selber machen ganz einfach. Das Tolle daran: Ihr wisst genau, was in eurer Knetmasse drin steckt! Kinder lieben Knete. Das Formen und Kreieren von Figuren und sogar ganzen Welten zieht sie magisch in ihren Bann. Selbst die zappeligsten Kinder schaffen es, eine Zeit lang still und konzentriert mit Knete zu spielen.

Weil aber keiner von uns so genau weiß, was alles in der knallbunte Formmasse steckt, die man so im Handel kaufen kann, machen wir die Knete heute einfach selber. Und dafür nutzen wir Salzteig! Der ist garantiert gesünder als Knete aus dem Handel, oder zumindest wissen wir so, was in unserer selbst gemachten Knetmasse drin steckt! Unsere Kids werden es uns danken und wir können ihnen beim Kneten ganz entspannt zuschauen. Salzteig ist frei von Zusatz- und Farbstoffen, lässt sich aber genauso schön formen wie Knete. Noch dazu lässt er sich schnell und günstig herstellen. Trotz Verzicht auf Zusätze ist Salzteig nicht essbar! Der hohe Salzgehalt macht die selbstgemachte Knete ungenießba





