Weihnachtsfilme für die Feiertage

... tolle Geschenke und leckeres Essen in guter Gesellschaft ...... und natürlich, die freien Tage vor dem Fernseher zu verbringen und Weihnachtsfilme zu gucken. Dabei müssen diese gar nicht mal klassisch weihnachtlich sein.Von Familienidylle vorm Weihnachtsbaum kann in der"Stirb langsam"-Filmreihe schließlich nicht die Rede sein. Und doch sind die Actionfilme mit Bruce Willis - auch wenn ...... der Hollywood-Star das nicht so sieht - für viele zu einer Tradition geworden.

Ähnlich steht es um die ...(Foto: imago stock&people) ..."Harry Potter"-Filme, genauer: um den ersten Teil, den sich viele Menschen unterschiedlichen Alters um Weihnachten herum nicht entgehen lassen können.Überhaupt scheinen Fantasy-Filme in dieser Zeit hoch im Kurs zu stehen. So lösen neben"Die Chroniken von Narnia" auch ...... die"Gremlins - Kleine Monster" festliche Gefühle aus. Wer es dann doch lieber etwas traditioneller mag, hier sind die erfolgreichsten ...... Weihnachtsfilme aller Zeiten, angefangen mit"Santa Clause - Eine schöne Bescherung" auf Platz 10. Darin ....





