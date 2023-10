LDS sucht Azubis und Studierende für den Ausbildungsstart 2024

Der Landkreis Dahme-Spreewald hat seine Ausbildungs- und Studienplätze für den Ausbildungsstart am 1. September 2024 veröffentlicht. Er bietet drei Studiengänge und vier Ausbildungen an. Gesucht werden neben SchulabgängerInnen auch QuereinsteigerInnen, die sich eine berufliche Neuausrichtung wünschen.Die Auszubildenden und Studierenden erwarten im Landkreis Dahme-Spreewald vielseitige und spannende Aufgaben.

Neben Aus- und Weiterbildungsangeboten und individueller Personalentwicklung ermöglicht der LDS seinen Beschäftigten flexible Arbeitszeiten und somit eine gute Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Für die sehr gute Verkehrsanbindung der LDS-Standorte nach Berlin und Cottbus können die Beschäftigten das Firmenticket für den Bereich Berlin-Brandenburg nutzen. Eine Ausbildung bzw.

„Ich freue mich sehr, dass wir als Landkreis den Bewerberinnen und Bewerbern ein so vielseitiges Ausbildungs- und Studienangebot machen können. Auch wir profitieren natürlich von den frischen Ideen und dem Spirit, den unsere Azubis und Studies in jedem Jahr wieder mitbringen. Bewerbt Euch bei uns – wir freuen uns auf Euch“,Wer Interesse an den Ausbildungen und Studienplätzen hat, kann sich bis zum 10. Dezember 2023 im Online-Bewerberportal bewerben. headtopics.com

