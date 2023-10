Kleinmachnow: Pilotprojekt Mobilstationen endet

nde. Am 10. November 2023 kann zum letzten Mal eines der Räder ausgeliehen werden. Ziel der Gemeinde ist es aber, bis zum nächsten Sommer ein dauerhaftes Mobilitätsangebot-Angebot im Ort anbieten zu können.

Die zeitlich begrenzte Pilotphase wurde 2022 um eine zweite Station am Adam-Kuckhoff mit vier weiteren Rädern sowie in diesem Jahr um die Ausleihmöglichkeit für zwei Lastenfahrräder auf dem Rathausmarkt ergänzt. So konnte die Gemeinde viele Rückmeldungen und Nutzungserfahrungen sammeln, um die Akzeptanz eines solchen Angebotes und die Bedürfnisse der Nutzenden zu erfassen und zukünftige Mobilitätsangebote passgenau zuschneiden zu können.

Die gewonnenen Ergebnisse und Erfahrungen werden genutzt, um ein dauerhaftes Sharing-System in Kleinmachnow zu etablieren. Dazu fanden bereits erste Gespräche mit einem Berliner Anbieter statt. Denn die wichtigste Erkenntnis aus dem Pilotprojekt ist: Der Anschluss nach Berlin ist für die erfolgreiche Nutzung essenziell. headtopics.com

Insgesamt wurden über eine Sharing-App 2.460 Ausleihen in 30 Monaten Laufzeit verzeichnet, wovon 1.877 Ausleihen am Rathausmarkt getätigt wurden und 375 Ausleihen am Adam-Kuckhoff-Platz. Aus der fehlenden Abgabemöglichkeit der Räder andernorts resultierte, dass sie überwiegend für Erledigungen im nahen Umfeld oder für Freizeitfahrten genutzt wurden.

Insgesamt waren die Nutzenden mit dem Fahrradverleihsystem äußerst zufrieden und wünschten eine Fortsetzung des Angebots. Es gab zudem Interesse an der Integration von Car-Sharing und Reparaturstationen an den Stationen. Als alternative Standorte wurden insbesondere S-Bahnstationen im Berliner Umland wie Mexikoplatz und Zehlendorf sowie Standorte in Kleinmachnow, z. B. das Freibad Kiebitzberge und der Europarc Dreilinden vorgeschlagen. headtopics.com

Weiterlesen:

CityReport »

Zahlreiche Anmeldungen für Pilotprojekt zu Viertagewoche bei vollem LohnEin Pilotprojekt zur Einführung der Viertagewoche in Deutschland hat großes Interesse hervorgerufen. Seit dem Start des Projekts im September hätten sich Weiterlesen ⮕

Pilotprojekt erfährt Zuspruch: Viele Firmen wollen Viertagewoche ausprobierenSechs Monate lang die volle Lohnzahlung bei weniger Arbeitszeit? Dutzende Unternehmen stehen dem offen gegenüber. Die Organisatoren eines Pilotprojekts zur Viertagewoche können sich über hohe Anmeldezahlen freuen. Weiterlesen ⮕

Das perfekte Dinner: Norman schummelt – das gibt Punktabzug„Ich hoffe, auch mit einfachen Sachen überzeugen zu können“, serviert Norman (40) an Tag 2 der Bremen-Woche Schnitzel mit Kartoffelsalat. Doch auch das will gut zubereitet sein, um Punkte beim „perfekten Dinner“ zu sammeln. Weiterlesen ⮕

Gerüchte um erneute Sperrung der Hahnenhügelbrücke in Schweinfurt: Das sagt das Staatliche Bauamt dazuIn den Sozialen Medien laufen die Diskussionen um eine erneute Sperrung der Hahnenhügelbrücke heiß. Die Antwort des Staatlichen Bauamts sorgt jetzt für Klarheit. Weiterlesen ⮕

Daniel Wissers Roman „O 1 2“: Das Glück und das Pech eines WiederauferstandenenDer österreichische Schriftsteller erzählt in seinem neuen Roman von einem Computerspezialisten, der von den Toten aufersteht und die Welt von heute mit den Maßstäben von vor dreißig Jahren beurteilt. Weiterlesen ⮕

Jenseits der Chatkontrolle: Wie das Parlament das Ruder herumreißen möchteMit grundlegenden Änderungen und einigen neuen Ideen will das EU-Parlament in die Verhandlungen zur geplanten Chatkontrolle gehen. Fachleute reagieren verhalten positiv – und warnen vor faulen Kompromissen im Trilog. Weiterlesen ⮕