Fußballbegegnung MSV Duisburg gegen Rot-Weiß Essen - Bundespolizei informiert

Zum Drittliga Derby MSV Duisburg gegen Rot-Weiß Essen am Samstagmittag (28. Oktober), um 14.00 Uhr überwacht die Bundespolizei verstärkt die An- und Abreisephase über den Bahnverkehr.

Zur Spielbegegnung werden rund 27.000 Zuschauer erwartet. Davon reisen voraussichtlich 2300 Heimfans und 2000 Gastfans mit den öffentlichen Verkehrsmitteln über den Duisburger Hauptbahnhof zur Schauinslandarena an.

Die An- und Abreisephase der Gästefans erfolgt über den S-Bahn Haltepunkt Duisburg-Schlenk. Von dort aus ist das Stadion fußläufig erreichbar. Diesen S-Bahn Haltepunkt erreichen die Essener Anhänger ausschließlich mit der S1 (Direktverbindung). Alle weiteren Verbindungen zum Stadion für die Gastfans erfordern einen Umstieg in Duisburg Hauptbahnhof. headtopics.com

Wir weisen die Heimfans daraufhin, dass die genannten Verbindungen durch Essener Fans stark ausgelastet sein werden. Daher stehen für MSV Fans auf der Rückseite des Duisburger Hauptbahnhofes (Neudorfer Str.) Shuttlebusse zum Stadion bereit.

Zahlreiche Einsatzkräfte der Bundespolizei werden anlässlich dieser Fußballbegegnung eingesetzt. Es wird mit einem großen Reiseaufkommen gerechnet, so dass die Bahnhöfe, Haltepunkte und Züge seitens der Bundespolizei gefahrenabwehrend überwacht werden. Wir appellieren an die Anhänger beider Vereine, sich für den Fußball und gegen Gewalt auszusprechen und wünschen somit allen Besuchern ein schönes Spiel. headtopics.com

Weiterlesen:

CityReport »

- Rot-Weiss Essen : | 13. SpieltagAufstellung und Formation zum Spiel MSV Duisburg - Rot-Weiss Essen Weiterlesen ⮕

Sieg für Rot-Weiss-RotMotocross Prerov/CZ: Bei der tschechischen Teammeisterschaft dominierten die Österreicher. Weiterlesen ⮕

MSV Duisburg: Schommers hofft auf Schulterschluss mit FansDer MSV Duisburg, Schlusslicht der 3. Liga, empfängt am 13. Spieltag Reviernachbar Rot-Weiss Essen. Nach den schwachen letzten Wochen bietet sich den Zebras vor großer Kulisse die Chance, sich den Fans wieder etwas anzunähern. Weiterlesen ⮕

Wer weiß denn sowas? | Wer weiß denn sowas?Unterstützt von den Ratekapitänen Bernhard Hoëcker und Elton treten heute Hans-Timm Hinrichsen und Björn Both (Santiano) gegeneinander an. Welches Team wird am Ende gewinnen? Unbedingt mitraten! Weiterlesen ⮕

Wer weiß denn sowas? | Wer weiß denn sowas?Sportlerinnen-Duell: Die eine sauste als Weiterlesen ⮕

Wer weiß denn sowas? | Wer weiß denn sowas?Béla Réthy und Katrin Müller-Hohenstein sind heute zu Gast im Studio bei Moderator Kai Pflaume und den Ratekapitänen Bernhard Hoëcker und Elton. Wer setzt sich durch? Weiterlesen ⮕