r Zeit von vor dem Dreißigjährigen Krieg stammt … Damit handelt es sich nach derzeitigem Wissensstand um den ältesten ländlichen Profanbau in ganz Brandenburg – eine kleine Sensation, die der Öffentlichkeit im Rahmen eines Pressetermins am 25. Oktober 2023 präsentiert wurde.

Bei dieser Gelegenheit stellte Dr. Marcus Cante vom Brandenburgischen Landesamt für Denkmalpflege klar, dass die Denkmalforschung seit rund hundert Jahren auf eine solche Entdeckung gewartet habe. In Brandenburg gebe es kein annähernd so altes erhaltenes Gebäude wie dieses. Bekannt waren als „älteste“ Bauernhäuser bisher Fachwerkbauten in Manker im Landkreis Ostprignitz-Ruppin und in Altranft im Oderbruch – beide aus der Zeit des ausgehenden 17. Jahrhunderts.

„Es ist schön, dass das in einem Landkreis passiert, der durch seine Denkmalförderung und die regelmäßige Verleihung eines Denkmalpflegepreises zeigt, dass er den Erhalt historischer Zeitzeugen und deren Pflege besonders wertschätzt.“„So eine Bauforschung ist eine besondere finanzielle Belastung, die direkt aus der Denkmaleigenschaft herrührt. headtopics.com

Ergänzt wurden diese Erkenntnisse durch mehr als 23 dendrochronologische Proben. Die mit dieser Methode zur Bestimmung des Holzalters ermittelten Fälldaten einzelner Hölzer ergaben eine Bauzeit um 1618. Die enge Stielstellung und die sehr großzügigen Durchmesser der Hölzer weisen, so Bauforscher Thomas Langer, auf ein repräsentatives Gebäude hin.

beeindruckende Angerdorf, ein Ortsteil der Stadt Baruth/Mark, liegt in einem waldreichen Gebiet auf den nördlichen Ausläufern des Niederen Flämings. Prägend sind eine Feldsteinkirche und der ungewöhnlich große Dorfteich. Groß Ziescht wurde 1444 erstmals urkundlich erwähnt, hier leben rund 150 Menschen.Cityreporter headtopics.com

