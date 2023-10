Dahme-Spreewald: Aktuelle Situation zur Aufnahme und Integration von Geflüchteten in den Kommunen im LDS

und in den bestehenden Einrichtungen untergebracht. Für die landesweite Aufnahme und Verteilung hat das Ministerium für Soziales, Gesundheit, Integration und Verbraucherschutz (MSGIV) für den Landkreis Dahme-Spreewald2023 plante der Landkreis mit den Kommunen vier neue Unterkünfte. Davon sind zwei im ersten Halbjahr bezogen worden. Die dritte Unterkunft kann ab Dezember 2023 in den Betrieb genommen werden.

Danach kann eine schrittweise Unterbringung von Geflüchteten ab Dezember 2023 erfolgen.Abschluss der Bauarbeiten und vorbereitenden Maßnahmen: vorauss. I. Quartal 2024Für das private Angebot zur Errichtung einer Gemeinschaftsunterkunft wurde die Baugenehmigung erteilt und erste Bauvorbereitungen haben begonnen.Der Landkreis Dahme-Spreewald hat eine der niedrigsten Arbeitslosenquote in Ostdeutschland. Die Arbeitslosenquote betrug im September 3,6 %.

