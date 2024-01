Head to Head zu Wolverines gegen Huskies

Das letzte und wichtigste Spiel der College-Football-Saison steht an - das große Finale zwischen den Michigan Wolverines und den Washington Huskies. Quarterback Michael Penix Jr ist der beste Quarterback in diesem Spiel und vielleicht im College Football insgesamt. Quervergleiche mit dem Heisman-Sieger Jaylen Daniels sind müßig und lenken nur ab, denn Penix bringt ganz andere Qualitäten als Werfer aus der Pocket mit und steht längst als künftiger Passgeber für ein NFL-Team fest...

Er hat deutlich mehr PS im linken Arm als etwa Tua Tagovailoa, kann aber genauso präzise werfen und weiß ganz genau, wann wer wo freistehen wird. Im Hinterkopf ist immer die Position von Rome Odunze vorgemerkt, so dass er im Zweifelsfall einfach zu seiner Nummer 1 wirft. Dazu kam zuletzt wieder seine Beweglichkeit, mit der er nicht nur dem Pass Rush entkommt, sondern auch laufen kann





ransport » / 🏆 80. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Gewinnt das umfangreichste Zelda, das es je gab und einen passenden RucksackChefredakteur seit 2011, Gamer seit 1984, Mensch seit 1975, mag PC-Engines und alles sonst, was nicht FIFA oder RTS heißt.

Herkunft: eurogamer_de - 🏆 73. / 59 Weiterlesen »

25 Jahre Euro: So steht es um das Projekt 'digitaler Euro' der EZBDie Europäische Zentralbank sieht sich im Zahlungsverkehr mit der Digitalisierung konfrontiert. 2021 hat sie das Projekt 'digitaler Euro' gestartet. Nach zwei Jahren Untersuchungsphase steckt die EZB nun in der Vorbereitungsphase - was jedoch noch nicht bedeutet, dass der digitale Euro auch tatsächlich kommen wird.

Herkunft: FinanzenNet - 🏆 78. / 55 Weiterlesen »

Dan Campbell und die ungewöhnlichen EntscheidungenEin Kommentar über Dan Campbell und seine ungewöhnlichen Entscheidungen als Head Coach der Detroit Lions

Herkunft: ransport - 🏆 80. / 55 Weiterlesen »

Warhammer 40.000: Rogue Trader - Ein vielversprechendes Rollenspiel?Das Warhammer 40.000-Universum schart seit Jahrzehnten eine große Anhängerschaft hinter sich. Angefangen als reines Tabletop, entstanden mit der Zeit Rollenspielsysteme als auch Videospiele. Dabei genießen gerade Letztere einen eher mäßigen Ruf und werden des Öfteren (teils zurecht) als lieblose Lizenzgurken verschrien. Diesem Ruf möchte Warhammer 40.000: Rogue Trader entgegentreten und die Voraussetzungen klingen zumindest auf dem Papier schon einmal gut. Hinter dem Titel steckt nämlich das versierte Rollenspiel-Studio Owlcat Games, welches sich bereits mit den Pathfinder-Spielen einen Namen gemacht hat. Ob das Rollenspiel in die gleiche Kerbe schlägt oder auch wieder nur als Lizenzgurke endet, das erfahrt ihr im folgenden Test. Endlich eine gute Warhammer-Lizenzierung? Die Welt von Warhammer 40.000 ist eine, in der wohl die Wenigsten von uns leben wollen. Die Menschheit ist zu einem planetenumspannenden Imperium geworden, das sich vor allem durch aggressive Expansion und Fremdenhass gegen alles Nichtmenschliche auszeichnet

Herkunft: ntower_de - 🏆 60. / 61 Weiterlesen »

Das Geheimnis der LustCamille Delaunay wird von ihrer früheren Kollegin Chloé um Hilfe gebeten. Es geht um die Aufklärung eines Sexualmordes. Chloés Vater könnte dabei eine Schlüsselrolle spielen.

Herkunft: ZDF - 🏆 57. / 62 Weiterlesen »

Wie Sat.1 einst das Geheimnis von 'Twin Peaks' spoilerteIn den 90ern fieberte Fernsehdeutschland auf die Auflösung von 'Twin Peaks' bei RTLplus hin - bis Sat.1 die Story in seinem Videotext spoilerte und Helmut Thoma daraufhin schäumte. Diese sittenwidrige Rivalität ist der Auftakt zu sechs Telegeschichten rund um 40 Jahre Privatfernsehen.

Herkunft: DWDL - 🏆 71. / 59 Weiterlesen »