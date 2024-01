Neue Star Trek-Serie: Star Trek: Lower Decks

Sternzeit: 2017-09-25. Auf den deutschen Bildschirmen ist nach circa elf Jahren endlich wieder eine neue Star Trek-Serie zu sehen. Wobei sich die TV-Landschaft seither massiv gewandelt hat. Lief die letzte Episode von „Star Trek: Enterprise' im Jahr 2006 noch im regulären TV, konnte man „Star Trek: Discovery' im Jahr 2017 zunächst nur beim Streaming-Dienst Netflix anschauen. Dazwischen wurden drei neue Star Trek-Filme im Kino veröffentlicht, die mehr oder weniger erfolgreich liefen.

So ging es wieder zurück auf die heimischen Bildschirme und mit „Star Trek: Discovery' wurde dem Franchise eine neue Blütezeit gewährt, denn neben dieser Serie entstanden bis zum Jahr 2024 noch vier weitere in diesem Kosmos. Als es dann vor ein paar Jahren hieß, dass mit Mike McMahan einer der Autoren und Produzenten von „Rick and Morty' an einer animierten Star Trek-Serie arbeitet, war ich schon sehr skeptisch. Einzig die Prämisse, die den Fokus nicht auf die Brückenoffiziere legt, sondern Personen mit niedrigeren Rängen von den sogenannten Unterdecks bzw





