Warhammer 40.000: Rogue Trader - Ein vielversprechendes Rollenspiel?

Das Warhammer 40.000-Universum schart seit Jahrzehnten eine große Anhängerschaft hinter sich. Angefangen als reines Tabletop, entstanden mit der Zeit Rollenspielsysteme als auch Videospiele. Dabei genießen gerade Letztere einen eher mäßigen Ruf und werden des Öfteren (teils zurecht) als lieblose Lizenzgurken verschrien. Diesem Ruf möchte Warhammer 40.000: Rogue Trader entgegentreten und die Voraussetzungen klingen zumindest auf dem Papier schon einmal gut.

Hinter dem Titel steckt nämlich das versierte Rollenspiel-Studio Owlcat Games, welches sich bereits mit den Pathfinder-Spielen einen Namen gemacht hat. Ob das Rollenspiel in die gleiche Kerbe schlägt oder auch wieder nur als Lizenzgurke endet, das erfahrt ihr im folgenden Test. Endlich eine gute Warhammer-Lizenzierung? Die Welt von Warhammer 40.000 ist eine, in der wohl die Wenigsten von uns leben wollen. Die Menschheit ist zu einem planetenumspannenden Imperium geworden, das sich vor allem durch aggressive Expansion und Fremdenhass gegen alles Nichtmenschliche auszeichne





