Frank Farian, erfolgreicher Musikproduzent, stirbt im Alter von 82 Jahren

Als weltweit erfolgreicher Musikproduzent erlebte Frank Farian die Höhen und Tiefen der Branche. Er hatte auch Bezüge zu Franken - eines seiner Produkte war Milli Vanilli, deren Sänger aus Fürth stammte. Seine Lieder sind Klassiker der Popmusik und der Soundtrack einer Generation. Ob "Daddy Cool" oder "Rasputin": Wie am Fließband schuf Musikproduzent Frank Farian tanzbare Welthits. Der Durchbruch erstaunte ihn selbst. "Der Erfolg war eine riesengroße Überraschung.

Ich hatte immer gedacht, ich schaffe es nicht. Es sah ja auch anfangs nicht danach aus", sagte er einmal. Nun ist Farian im Alter von 82 Jahren gestorben - in seiner Wahlheimat Miami, wie seine Familie über eine Agentur mitteilte. "Vom Studio aus in die Sonne schauen: Das habe ich mir immer gewünscht", sagte er einmal über seinen Umzug in die USA.Als Franz Reuther kam er am 18. Juli 1941 in Kirn an der Nahe auf die Welt, als Frank Farian stand sein Name für internationalen Erfolg im Musikgeschäf





nordbayern » / 🏆 33. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Frank Farian spricht über den Milli Vanilli MusikskandalDer in Elversberg aufgewachsene Frank Farian hat als Musikproduzent des Duos Milli Vanilli eine skandalöse Musikgeschichte geschrieben – denn beide Sänger haben nie einen Ton selbst gesungen. Ein Kinofilm widmet sich nun dieser Geschichte. Farian war Co-Produzent und erzählt im Interview, warum er sich nun von der Produktion distanziert. Außerdem verrät er, wann er mal wieder ins Saarland kommen möchte.

Herkunft: szaktuell - 🏆 61. / 61 Weiterlesen »

Fußball-Legende Franz Beckenbauer stirbt im Alter von 78 JahrenDie Fußball-Legende Franz Beckenbauer ist im Alter von 78 Jahren gestorben. Er war Weltmeister als Spieler und Trainer und holte die WM 2006 nach Deutschland. Beckenbauer spielte vorwiegend beim FC Bayern München und war später Teamchef der Fußball-Nationalmannschaft.

Herkunft: WDRaktuell - 🏆 25. / 68 Weiterlesen »

Roboter und Künstliche Intelligenz könnten das Einkaufen verändernRoboter, die Inventur machen, Künstliche Intelligenz, die das Alter kontrolliert und Supermärkte ohne Kassen: Die Welt des Einkaufens könnte sich verändern und Technik Menschen ersetzen - wenn die deutschen Konsumenten denn mitmachen.

Herkunft: rbb24 - 🏆 12. / 71 Weiterlesen »

Franz Beckenbauer: Deutschlands Bester!Im Alter von 78 Jahren ist Franz Beckenbauer gestorben. Seine Karriere ist ein Meisterwerk. Schon in jungen Jahren war er ein Star.

Herkunft: ransport - 🏆 80. / 55 Weiterlesen »

Hertha BSC trauert um den verstorbenen Präsidenten Kay BernsteinKay Bernstein, Präsident von Hertha BSC, ist unerwartet im Alter von nur 43 Jahren gestorben. Sein Tod erschüttert nicht nur den Verein. Bernstein, der einst als Capo (Vorsänger) der Ultra-Gruppe Harlekins selber in der Hertha-Kurve stand, hatte einen beispiellosen und unkonventionellen Weg an die Spitze des Hauptstadtklubs zurückgelegt.

Herkunft: SPORT1 - 🏆 109. / 51 Weiterlesen »

Abschied von Beckenbauer - Hoeneß: 'Du fehlst mir sehr'Der FC Bayern und die gesamte Fußballwelt haben am Freitagnachmittag in der Allianz-Arena sehr würdevoll Abschied von Franz Beckenbauer genommen. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sagte, Deutschland werde nicht vergessen, was Beckenbauer dem Land geschenkt habe.

Herkunft: kicker_BL - 🏆 117. / 51 Weiterlesen »