Hertha BSC trauert um den verstorbenen Präsidenten Kay Bernstein. Sein Weg vom Vorsänger in der Kurve bis zum Klub-Präsidenten ist einzigartig, sein Vermächtnis schwer greifbar. Kay Bernstein, Präsident von Hertha BSC, ist unerwartet im Alter von nur 43 Jahren gestorben. Sein Tod erschüttert nicht nur den Verein.

Bernstein, der einst als Capo (Vorsänger) der Ultra-Gruppe Harlekins selber in der Hertha-Kurve stand, hatte einen beispiellosen und unkonventionellen Weg an die Spitze des Hauptstadtklubs zurückgelegt. Geboren 1980 in Marienberg in der DDR, wuchs Bernstein in Dresden auf, bevor seine Familie 1988 nach Berlin-Marzahn zog. Trotz schulischer Schwierigkeiten – er blieb in der achten Klasse zweimal sitzen – gelang Bernstein der Realschulabschluss. Danach machte er eine Ausbildung zum Elektroinstallateur und wurde später Industriemechaniker. Bernsteins Karriere nahm jedoch eine große Wende, als er 2004 ein Volontariat beim Radio begann und 2010 seine eigene Event- und Kommunikationsagentur 'Team Bernstein' gründete





Hertha BSC trauert um seinen Präsidenten Kay Bernstein. Der Klub verkündete den unerwarteten Tod des erst 43 Jahre alten Klub-Bosses.

Der Mann, der Hertha einteHertha-Präsident Kay Bernstein ist gestorben. In seiner kurzen Zeit an der Spitze von Hertha BSC hat er viel bewegt. Er stand für einen Berliner Weg und kämpfte dafür, die Fans hinter der Fahne des Klubs zu einen. Von Till Oppermann

Der Mann, der Hertha einteHertha-Präsident Kay Bernstein ist gestorben. In seiner kurzen Zeit an der Spitze von Hertha BSC hat er viel bewegt. Er stand für einen Berliner Weg und kämpfte dafür, die Fans hinter der Fahne des Klubs zu einen. Von Till Oppermann

