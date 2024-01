Frank Farian spricht über den Milli Vanilli Musikskandal

Der in Elversberg aufgewachsene Frank Farian hat als Musikproduzent des Duos Milli Vanilli eine skandalöse Musikgeschichte geschrieben – denn beide Sänger haben nie einen Ton selbst gesungen. Ein Kinofilm widmet sich nun dieser Geschichte. Farian war Co-Produzent und erzählt im Interview, warum er sich nun von der Produktion distanziert. Außerdem verrät er, wann er mal wieder ins Saarland kommen möchte.

Frank Farian (hier mit seiner früheren Assistentin Milli Segieth) lebt heute in Miami im US-Bundesstaat Florida.Der mittlerweile 82-jährige Musikproduzent Frank Farian, aufgewachsen in Elversberg, schrieb Musikgeschichte: Einmal eine erfolgreiche mit Boney M., dann eine eher zweifelhafte mit dem Duo Milli Vanilli. Denn dessen Mitglieder Fab Morvan und Rob Pilatus hatten nie einen Ton ihrer Hits selbst gesungen. Die Story dieses Musikskandals kommt am Donenrstag, 21. Dezember, unter dem Titel „Girl You Know It’s True“ in die Kinos. SZ-Mitarbeiter Sebastian Dingler konnte vor Filmstart mit dem gebürtigen Saarländer sprechen. Heute wohnt Farian in Miam





szaktuell » / 🏆 61. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Abschied von Beckenbauer - Hoeneß: 'Du fehlst mir sehr'Der FC Bayern und die gesamte Fußballwelt haben am Freitagnachmittag in der Allianz-Arena sehr würdevoll Abschied von Franz Beckenbauer genommen. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sagte, Deutschland werde nicht vergessen, was Beckenbauer dem Land geschenkt habe.

Herkunft: kicker_BL - 🏆 117. / 51 Weiterlesen »

Luisa Neubauer über AfD-Proteste: „Das wird ein hartes Jahr“Die Klimaaktivistin spricht über das zivilgesellschaftliche Momentum. Und darüber, was den Kampf gegen den Klimawandel mit dem Kampf gegen Rechts verbindet.

Herkunft: tazgezwitscher - 🏆 26. / 67 Weiterlesen »

Bürgergeld und Arbeitsverweigerung: Interview mit Lutz Mania vom Jobcenter Berlin MitteIm Interview spricht Lutz Mania vom Jobcenter Berlin Mitte über Arbeitsverweigerer, Sanktionen - und Chancen.

Herkunft: rbb24 - 🏆 12. / 71 Weiterlesen »

Marco Friedl vor dem Auswärtsspiel gegen den FC Bayern MünchenMarco Friedl, Kapitän des SV Werder Bremen, spricht über die bevorstehende Partie gegen den FC Bayern München und seine Zuversicht auf einen Sieg.

Herkunft: ransport - 🏆 80. / 55 Weiterlesen »

Daniel Zillmann: Schauspieler und PodcasterDaniel Zillmann spricht über seinen neuen Podcast, Body Positivity und Fettphobie in der Film- und Fernsehlandschaft.

Herkunft: watson_de - 🏆 105. / 51 Weiterlesen »