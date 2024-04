Erster Polizeibeauftragter des Bundes gewählt

Erstmals gibt es einen Polizeibeauftragten des Bundes , der ein Ansprechpartner für Polizeibeamte , aber auch für Bürger sein soll. Der SPD -Mann und langjährige Polizist Uli Grötsch wurde in dieses Amt gewählt. Was hat er vor? Und warum gibt es Kritik an diesem neuen Posten? Uli Grötsch spricht von einer „großen Aufgabe“. Das Amt, das der SPD -Politiker seit Mitte März bekleidet, ist ein Novum: Grötsch ist der erste Polizeibeauftragte des Bundes .

Er soll Anlaufstelle für Polizeibeamte, aber auch für Bürger sein, etwa wenn es um strukturelle Missstände in der Polizeiarbeit oder mögliches Fehlverhalten geht. Bereits im Januar hatte das Parlament die gesetzliche Grundlage für die Arbeit des Polizeibeauftragten geschaffen, der nur für diegibt damit nach zehn Jahren sein Bundestagsmandat ab. Bevor er 2013 für die SPD in das Parlament einzog, arbeitete Grötsch viele Jahre als Polizeibeamter in Bayern. Die Materie ist dem Innenpolitiker also vertrau

