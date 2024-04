Seit Mitte März ist der vormalige SPD - Bundes tagsabgeordnete Uli Grötsch Deutschlands erster Polizeibeauftragter des Bundes . Der Ex-Polizist soll nicht nur Ansprechstelle für Bürger und Polizeibeamte gleichermaßen sein, sondern auch strukturelle Missstände in der Bundes polizei untersuchen. Wie weit seine Befugnisse gehen, was er von Beamten mit AfD-Mitgliedschaft hält und wie er sich die Kritik an seinem Amt erklärt, sagt er im Interview mit ntv.de. ntv.

de: Herr Grötsch, Sie sind vor rund zwei Wochen als erster Polizeibeauftragter des Bundes vereidigt worden. Was sind Ihre neuen Aufgaben? Uli Grötsch: Ich bin ein Organ der parlamentarischen Kontrolle und somit ein Hilfsorgan des Bundestages. Der Bundestag will damit die Polizeien des Bundes auch näher ans Parlament holen. Zugleich bin ich Ansprechstelle für Bürgerinnen und Bürger, die sich von den Polizeien des Bundes diskriminiert oder unrechtmäßig behandelt fühle

