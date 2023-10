Durchschnittlich 11,6 Grad: Zweitwärmster Oktober jemals in Bayern

Der Oktober in Bayern war nach vorläufigen Werten der zweitwärmste seit mindestens 1881. Mit einem voraussichtlichen Temperaturmittel von 11,6 Grad teilt er sich diesen Titel mit dem Jahr 2001, wie der Deutsche Wetterdienst am Montag mitteilte.

Nur 2022 war es mit 11,9 Grad wärmer. All das ist deutlich mehr als das Temperaturmittel der Referenzperiode 1961 bis 1990, das 8,1 Grad beträgt. Die höchste vom DWD gemessene Temperatur des Monats im Freistaat wurde am 3. Oktober mit 29,8 Grad im niederbayerischen Elsendorf verzeichnet. Auch die Sonnenscheindauer lag mit 140 Stunden deutlich über dem Mittel der Referenzperiode, das 118 Stunden beträgt.

Bayern war im Oktober das sonnigste und trockenste Bundesland. Der Niederschlag lag mit 66 Litern pro Quadratmeter zwar über dem Mittel der Referenzperiode in Bayern, bundesweit war der Oktober allerdings deutlich nasser als sonst. headtopics.com

Klimakrise: Zweitwärmster Oktober in BayernOffenbach (lby) - Der Oktober in Bayern war nach vorläufigen Werten der zweitwärmste seit mindestens 1881. Mit einem voraussichtlichen Temperaturmittel Weiterlesen ⮕

Bayern: Zweitwärmster Oktober in BayernAktuelle Nachrichten aus Bayern Weiterlesen ⮕

Zweitwärmster Oktober in BayernDer Oktober in Bayern war nach vorläufigen Werten der zweitwärmste seit mindestens 1881. Mit einem voraussichtlichen Temperaturmitte ... Weiterlesen ⮕

Bewölkter und nasser Start in die Woche in Hamburg und Schleswig-HolsteinDer Deutsche Wetterdienst (DWD) prognostiziert bewölktes und regnerisches Wetter mit Temperaturen zwischen 12 und 15 Grad in Hamburg und Schleswig-Holstein. Die Temperaturen sinken in der Nacht auf 11 bis 8 Grad. Am Dienstag bleibt es stark bewölkt mit zeitweisem Regen und Temperaturen von 11 bis 13 Grad. Das unbeständige und nasse Wetter setzt sich fort, auch am Mittwoch, mit bewölktem Himmel und örtlichem Regen. Die Temperaturen liegen bei 10 bis 13 Grad und es weht schwacher bis starker Wind. Weiterlesen ⮕

Bewölkter und nasser Start in die Woche in Hamburg und Schleswig-HolsteinDer Deutsche Wetterdienst (DWD) prognostiziert bewölktes und regnerisches Wetter mit Höchstwerten zwischen 12 und 15 Grad in Hamburg und Schleswig-Holstein. Die Temperaturen sinken in der Nacht auf 11 bis 8 Grad. Am Dienstag bleibt es stark bewölkt und zeitweise regnet es bei Temperaturen von 11 bis 13 Grad. Das Wetter bleibt unbeständig und nass mit Temperaturen zwischen 10 und 13 Grad und schwachem bis mäßigem Wind, an der See frischem bis starkem Wind. Weiterlesen ⮕

Regnerische Tage in HessenDie Sonne lässt sich auch in den nächsten Tagen kaum über Hessen blicken. Der Start in die neue Woche wird nass. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag weiter mitteilte, ist es am Montag meist bedeckt und regnerisch. Die Höchstwerte liegen zwischen 12 und 15 Grad, im höheren Bergland um 10 Grad. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Süd bis Südwest. In der Nacht zum Dienstag ist es wechselnd bis stark bewölkt, im Laufe der Nacht macht der Regen dann ein paar Stunden Pause. Die Temperaturen gehen auf 12 bis 7 Grad zurück. Am Dienstag ist es wechselnd bis stark bewölkt. Vor allem in der zweiten Tageshälfte kann es Schauer und einzelne Gewitter geben. Die Höchstwerte steigen auf 12 bis 14 Grad, im höherenauf 8 bis 11 Grad. Es herrscht schwacher bis mäßiger Wind aus Süd bis Südwest, in Gewitternähe sind starke Böen möglich. In der Nacht zum Mittwoch ziehen die Schauer und Gewitter ab. Weiterlesen ⮕