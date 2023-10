Moscheen in Nordrhein-Westfalen erhalten Hassbriefe mit verbrannten Koranseiten

Verschiedene Moscheen in NRW haben Hassbriefe erhalten. (Archivbild) (picture alliance / dpa / Federico Gambarini)

Wie die Polizei mitteilte, enthielten die Sendungen unter anderem verbrannte Koranseiten, Hundekot sowie Hassbotschaften. Es sei Anzeige wegen Volksverhetzung erstattet worden. Der Staatsschutz ermittelt. Betroffen sind den Angaben zufolge zwei Gemeinden in Recklinghausen und Castrop-Rauxel.

