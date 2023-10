Zweitwärmster Oktober in Bayern

Herbstmorgen - Eine Frau läuft im herbstlichen Morgennebel an Bäumen vorbei. - Foto: Thomas Warnack/dpa/Symbolbild

Der Oktober in Bayern war nach vorläufigen Werten der zweitwärmste seit mindestens 1881. Mit einem voraussichtlichen Temperaturmittel von 11,6 Grad teilt er sich diesen Titel mit dem Jahr 2001, wie der Deutsche Wetterdienst am Montag mitteilte. Nur 2022 war es mit 11,9 Grad wärmer. All das ist deutlich mehr als das Temperaturmittel der Referenzperiode 1961 bis 1990, das 8,1 Grad beträgt.

Die höchste vom DWD gemessene Temperatur des Monats im Freistaat wurde am 3. Oktober mit 29,8 Grad im niederbayerischen Elsendorf verzeichnet. Auch die Sonnenscheindauer lag mit 140 Stunden deutlich über dem Mittel der Referenzperiode, das 118 Stunden beträgt. headtopics.com

Bayern war im Oktober das sonnigste und trockenste Bundesland. Der Niederschlag lag mit 66 Litern pro Quadratmeter zwar über dem Mittel der Referenzperiode in Bayern, bundesweit war der Oktober allerdings deutlich nasser als sonst.

