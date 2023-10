Deutschland betrachtet Nigeria als potenziellen Wasserstofflieferanten

Diese Zentren sollten sich künftig auch um die Beratung von Fachkräften kümmern, die in Deutschland Fuß fassen könnten. Präsident Tinubu hatte sich gestern nach Gesprächen mit Scholz offen für die Rücknahme von Flüchtlingen gezeigt.

Bei der Veranstaltung wurden auch Fragen der Energieversorgung erörtert. Scholz betrachtet Nigeria als möglichen Lieferanten von Wasserstoff. Den größten Teil werde Deutschland künftig importieren müssen, betonte Scholz. Dabei kämen Länder wie Nigeria in Frage. Nach Angaben von Thyssenkrupp braucht allein der Stahlhersteller nach der Energiewende 140.000 Tonnen Wasserstoff pro Jahr.Nigeria könnte perspektivisch auch Flüssiggas liefern.

Deutschland will Erdgas-Importe aus Nigeria fördern
Bundeskanzler Olaf Scholz setzt sich bei seinem Besuch in Nigeria für Erdgas-Importe aus dem westafrikanischen Land ein. Deutschland bezieht bereits Erdöl aus Nigeria, aber noch kein Gas. Scholz möchte die Zusammenarbeit mit nigerianischen Gasunternehmen vorantreiben und setzt zudem auf gemeinsame Initiativen zur Produktion von Wasserstoff als Energieträger der Zukunft.

