Dominique Aegerter: MotoGP ohne elektronische Hilfe!

Das Qualifying beendete Dominique Aegerter im letztjährigen Moto2-Rennen in Jerez als Fünfter, mit einer Zeit von 1:43,232 min. Im Rennen (Platz 2) fuhr er hinter Jonas Folger und Mika Kallio in 1:43,095 min die drittschnellste Runde. Bei früheren Tests ist der 24-Jährige in Jerez bereits 1:42,9 min gefahren.Zum Vergleich: Ducati-Werksfahrer Davide Giugliano fuhr mit seiner Superbike-Panigale am gleichen Tag 1:39,322 min, allerdings mit Qualifyer von Pirelli.

Ich habe alles gegeben, bin wirklich am Limit gefahren. Das Motorrad ist ein Monster, hat Power ohne Ende.Genau. Bis in den vierten Gang konnte ich nicht Vollgas geben. Vor jeder Kurve war ich am Limit. Konditionell und körperlich war das sehr anstrengend, ich bin tot. Obwohl ich mich über den Winter so vorbereitet habe, dass ich besser als je zuvor bereit bin. Aber das Ding hat mich gekillt.So konnten wir uns auf das Chassis und die Abstimmung konzentrieren.

Ich fuhr an meinem ersten Tag voll am Limit, war aber 2 sec langsamer als am zweiten Tag. Jetzt war ich wieder am Limit, mit Verbesserungen am Motorrad könnte ich aber schneller fahren.​Max Verstappen ist dreifacher Formel-1-Champion, nur fünf Piloten haben mehr Titel erobert in der Königsklasse. In der Wahnsinns-Saison 2023 hat der Niederländer ein neues Niveau erreicht. headtopics.com

Weiterlesen:

SpeedweekMag »

Dominique Aegerter: Helm gestohlen, Zukunft ungewissDominique Aegerter ärgerte sich, als er am Samstag an die Box des Kiefer Racing Teams kam: Sein Arai-Helm war gestohlen worden. Weiterlesen ⮕

Dominique Aegerter (Yamaha) nimmt Top-10 ins VisierWährend der Gewinn der Superbike-WM 2023 durch Álvaro Bautista nur Formsache sein wird, geht es beim Finale in Jerez für sechs Piloten noch um einen Platz in den Top-10. Einer davon ist Dominique Aegerter (Yamaha). Weiterlesen ⮕

Barcelona-GP: Dominique Aegerter mit positivem TagDominique Aegerter zog am Trainingstag in Barcelona in die Top-Ten ein. Teamkollege Randy Krummenacher meinte hingegen: «Ich war eher am testen denn am trainieren.» Weiterlesen ⮕

Domi Aegerter (Suter/9.): «Nicht alles riskiert»Als Neunter war Dominique Aegerter aus dem Kiefer-Team der beste Suter-Pilot. Doch nur ein weiterer Suter-Fahrer kam ins Ziel: sein Teamkollegen Tarran Mackenzie auf Platz 20. Weiterlesen ⮕

Domi Aegerter (Yamaha): «Sieg eine große Genugtuung»Ten Kate Yamaha-Ass Dominique Aegerter holte sich den Sieg im zweiten Lauf der Supersport-WM 2022 in Aragón. Damit ist der Weltmeister WM-Leader. Weiterlesen ⮕

Domi Aegerter (4.): «Zarco war sehr aggressiv»Bis zur vorletzten Runde des Moto2-Rennens in Indianapolis kämpfte Dominique Aegerter um den Sieg. Doch dann kam ihm WM-Leader Johann Zarco in die Quere. Weiterlesen ⮕