Barcelona-GP: Dominique Aegerter mit positivem Tag

Im Moto2-Team Technomag-carXpert klafften die Gefühlswelten nach dem Trainingstag in Barcelona auseinander. Dominique Aegerter war in beiden Sessions in den Top-Ten zu finden und lag am Ende auf Rang 8, während sich Randy Krummenacher mit Platz 21 zufrieden geben musste. Aegerter: «Der ganze Tag war eigentlich positiv, ich konnte konstant schnell fahren und mir fehlen noch 0,5 Sekunden auf die Spitze.

Wenn das Team das Problem mit dem Grip am Hinterreifen wegkriegt, sagte der Berner, sei er sehr zuversichtlich für das Zeittraining und auch für das Rennen. «Ich hatte zwar ein paar Rutscher, auch einen grösseren, als ich auf den Kunstrasen geriet. Aber schlimm würde ich das nicht nennen, eher normal.»

Krummenacher Hoffnungen, auf dem Circuit de Catalunya vom Testtag in Mugello zu profitieren, lösten sich in Luft auf. «Rangmässig bin ich sicher nicht zufrieden. Wir hatten in Mugello einen guten Test mit dem neuen Set-up, das hier aber überhaupt nicht funktioniert hat. Wir waren also in beiden Trainings mehr am Testen als am Trainieren. headtopics.com

