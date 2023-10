Domi Aegerter (Yamaha): «Sieg eine große Genugtuung»

Dominique Aegerter gewann als Rookie die Supersport-WM 2021 und will diesen Erfolg in diesem Jahr wiederholen. Als zweifacher Weltmeister will der Schweizer mit dem niederländischen Ten Kate Team in die Superbike-WM aufsteigen.Die Entscheidung fiel allerdings erst in der letzten Kurve, genauer gesagt auf dem Zielstrich: Nur um 0,030 sec war die Yamaha des Schweizers vorne.

«Am Samstag habe ich einen taktischen Fehler gemacht, habe aber meine Lehren daraus gezogen. Im zweiten Rennen machte ich keinen Fehler, war schnell und konzentriert. Ich ging aber nicht wirklich taktisch vor, sondern pushte bis zum Ende», erzählte Aegerter. «Als er mich trotzdem auf der Geraden überholte, dachte ich mir ‹das darf nicht sein›. Ich hatte nicht geplant, die letzte Kurve innen zu fahren, aber ich probierte es und holte den Sieg.

Die Steigerung ist offensichtlich. In Aragón 2021 reichte es für Aegerter nur zu den Plätzen 2 und 5. Mit einem zweiten Platz und einem Sieg hat Aegerter 45 Punkte für die Gesamtwertung eingefahren, Baldassarri ebenso. Als WM-Leader wird aber der Schweizer ausgewiesen. headtopics.com

«Ich freue mich riesig über meinen ersten Sieg in diesem Jahr und auch über meinem ersten hier in Aragón. Diese Strecke zähle ich nicht zu meinen Favoriten. Daher ist die Genugtuung doppelt groß», grinste Domi. «Mit Sicherheit gibt es noch Spielraum für Verbesserungen. Das gilt auch für mich, da ich da und dort meinen Fahrstil ein wenig ändern muss.

