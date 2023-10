Christian Horner: Parc-ferme-Regel bei Sprintrennen 'ein Witz'

Dass Teams nach nur einer Session ihr komplettes Set-up für das Wochenende einstellen müssen, findet Christian Horner nicht gut - Fans sollen befragt werden(Motorsport-Total.com) - Für Red-Bull-Teamchef Christian Horner ist die aktuelle Parc-ferme-Regelung an Sprintwochenenden"ein Witz". Teams müssen beim neuen Sprintformat in diesem Jahr bereits nach einer Stunde Training ihr Set-up einstellen und sind damit praktisch gefangen.

"Das muss man sich ansehen, und ich bin mir sicher, dass das ein Faktor war, der zu den Problemen mit der Fahrhöhe der Teams beigetragen hat, die gegen das Reglement verstoßen haben", so Horner. Er ist ohnehin kein Fan des neuen Sprintformats, das für ihn im Grunde nur ein Longrun verpackt in einen Sprint ist."Es besteht kein wirkliches Risiko und es gibt auch keinen wirklichen Anreiz", fehlt ihm der sportliche Wert.Damit schließt er sich der Meinung seines Fahrers Max Verstappen an, der ebenfalls kein Fan der Sprintrennen ist, die erstmals 2021 ausgetragen wurden.

Horner ist sich unsicher, ob der Sprint wirklich das ist, was die Fans wollen, und spricht sich daher dafür aus, noch einmal eine Umfrage durchzuführen:"Wir sollten wirklich zu den Fans gehen und auch ihr Feedback einholen. Was ist es, was sie wollen?", sagt er. headtopics.com

"Ich denke, es wäre interessant, sich am Ende des Jahres die Daten anzuschauen, wie beliebt die Sprintrennen waren, denn am Ende des Tages geht es nur um die Fans", so Horner."Der Grund, warum wir Sprintrennen veranstalten, ist, dass wir versuchen, mehr Unterhaltung zu bieten, um eine attraktivere Veranstaltung zu schaffen.

