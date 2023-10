Christian Horner zu Verstappen: Held und Bösewicht

Christian Horner in seiner erfolgreichsten Saison als Red Bull Racing-Teamchef: 17 Siege in 18 Rennen, Konstrukteurs-Pokalsieg, Max Verstappen zum dritten Mal Weltmeister, Sergio Pérez auf dem Weg zum zweiten WM-Schlussrang.

Horner sagt: «Wir sind noch lange nicht zu Ende mit dieser Saison. Wir haben noch nie am Schluss der Saison beide Piloten auf den ersten zwei Rängen gehabt, das wollen wir dieses Mal schaffen. Und wir wollen natürlich weitere Rennen gewinnen.»

Der 49-jährige Engländer weiter: «Das Gerücht ist nicht wahr, wonach Pérez seinen Platz bei uns nur behält, wenn er WM-Zweiter wird. Checo hat einen Vertrag mit uns bis Ende 2024, wir wissen genau, wozu er fähig ist. Schaut euch nur an, wie stark er im ersten Teil der Saison gefahren ist.» headtopics.com

«Er hat in Baku dominiert, er hat auf dem schwierigen Kurs von Saudi-Arabien gewonnen, er führte die WM an. Es liegt an uns, dass er sich im Auto so wohlfühlt, dass er sich wieder so stark einbringen kann wie in diesen ersten Rennen.»

Nach dem USA-GP auf dem Circuit of the Americas gab es Buhrufe für Sieger Max Verstappen. Christian Horner bleibt ganz entspannt: «So etwas perlt komplett an Max ab. Ab und an bist du halt für gewisse Fans der Held, ab und an der Bösewicht.» headtopics.com

«Max ist ein Vollblut-Racer, der inzwischen viel Erfahrung mit seinem gewaltigen Talent verbindet. Er fährt geduldig, er weiss genau, wann er das Tempo anziehen muss und wann er genau so schnell fahren kann, wie es notwendig ist, um die Nase vorn zu behalten. Seine Reife erstaunt mich immer wieder.»

«Ich mache mir auch hier in Mexiko keine Sorgen. Wir lieben es, nach Mexiko-Stadt zu kommen, wir lieben die Leidenschaft der mexikanischen Fans, die Atmosphäre ist einzigartig. Dass viele Fans hier vorwiegend hinter Checo stehen, dürfte niemanden besonders überraschen.» headtopics.com

