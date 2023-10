2. Staffel (S02/E21) | Hofgeschichten – Ackern zwischen Alpen und Ostsee

Landwirtin Nina Bartl vom Gschwandtnerhof am Tegernsee besucht ihre Tiere auf ihrer nahegelegenen Alm. Nina träumt von einem ganzen Sommer auf dem Berg. Fischer Sander Fuhrmann braucht heute mindestens viele Karpfen für die Küche in Brandenburg. Wenn wieder nichts in den Netzen ist, hat der Küchenchef ein Problem. Christine Bremer hat ordentlich zu tun: täglich schlüpfen Küken. Sich aus dem Ei zu pellen ist für die Kleinen eine riesige Anstrengung.

