Motorengeheimnisse der Konkurrenz: FIA schließt Hintertür zur Beschaffung

Die FIA hat beim Formel-1-Motorenreglement für 2026 noch einmal nachgebessert und dabei einige Lücken geschlossen - Welche Änderungen es außerdem noch gab(Motorsport-Total.com) - Die FIA hat für die Formel-1-Hersteller eine mögliche Hintertür geschlossen, durch die sie über Kraftstofflieferanten in den Besitz des geistigen Eigentums der Motoren-Konkurrenten für das Jahr 2026 gelangen könnten.

"A PU Manufacturer's Existing or Prospective Fuel/Oil Supplier is not permitted to operate a Power Unit Test Bench for the purposes of 2026 PU development or development of fuel and/or oil for the 2026 PU, with the exception of one Single-Cylinder Dynamometer exclusively for the development of fuel and/or oil, provided that it is one of the Single Cylinder Dynamometers declared by the Power Unit Manufacturer to FIA.

1) Jegliche Zeichnungen und/oder CAD-Daten und/oder physische Teile (wie zum Beispiel Kolben, Zylinderkopf et cetera) der Brennkammer "No PU Manufacturer may use the movement of personnel (whether employee, consultant, contractor, secondee or any other type of permanent or temporary personnel) with an Existing or Prospective Fuel/Oil Supplier or another PU Manufacturer, either directly or via an external entity, for the purpose of obtaining an Intellectual Property transfer and/or circumventing the requirements of this Article. headtopics.com

5.8.3: Im geometrischen Weg der Luft, die aus dem Auslass des Kompressors austritt und zu einem beliebigen Zylinder strömt, darf sich nicht mehr als eine Drosselklappe oder ein rotierendes Fass, wie in Artikel 5.1.33 beschrieben, befinden.

Weiterlesen:

MST_AlleNews »

Kommunen wollen nicht noch mehr Aufgaben durch die HintertürIn der Sitzung des Kreisverbandes des Gemeindetags beklagen die Gemeinden des Landkreises Regensburg die immer umfangreicher werdenden Aufgaben - für Weiterlesen ⮕

Starterliste FIA-GT-Weltcup Macau 2023: Alle fünf Sieger dabei!Erstmals seit 2019 findet wieder der FIA-GT-Weltcup in Macau statt - Alle fünf bisherigen Sieger sind gemeldet, fünf Marken sind repräsentiert Weiterlesen ⮕

Konkurrenz für Spider-Man 2: PS5-Fans streiten über die beste FortsetzungDer neue PS5-Hit Marvel’s Spider-Man 2 hat einen spektakulären Start hingelegt. Viele Fans halten den neuen Blockbuster sogar für das beste PlayStation-Sequel überhaupt, während andere dagegen große Namen wie God of War oder The Last of Us in den Ring werfen. Weiterlesen ⮕

Biathletin Baiba Bendika verblüfft die Konkurrenz nach Geburt ihres Sohnes mit Foto von Kinderwagen am SchießstandBaiba Bendika hat auf Instagram die Geburt ihres ersten Sohnes publik gemacht und ein Bild gepostet auf dem sie am Schießstand neben einem Kinderwagen steht. Weiterlesen ⮕

Neuer Anime könnte Jujutsu Kaisen und Demon Slayer in 2024 mit seinen gigantischen Monstern Konkurrenz machenKaiju No. 8 erscheint im April 2024 auf Crunchyroll. Der Anime schlägt in die gleiche Kerbe wie Jujutsu Kaisen und Demon Slayer. Weiterlesen ⮕

Freudenberg KTM: «Die Konkurrenz im Team ist groß»Neben zahlreichen anderen Rennfahrern nützte Supersport-300-Pilot Max Kappler (KTM) den 23. Juni auf dem Sachsenring, um sich auf die Anfang August beginnende Weltmeisterschaft vorzubereiten. Weiterlesen ⮕