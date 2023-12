Champions League Achtelfinale: Bayern und Dortmund mit machbaren Aufgaben

Die Achtelfinal-Paarungen der Champions League sind ausgelost. Bayern und Dortmund erwischen machbare Aufgaben. RB Leipzig zieht ein echtes Hammerlos. Die Stimmen zur Auslosung.... über die Paarung mit Lazio: „Man darf Lazio auf keinen Fall unterschätzen. Wir haben in der Saison 2020/21 schon mal gegen sie gespielt. Da haben wir zwar klar in Rom mit 4:1 gewonnen und dann auch zu Hause mit 2:1, allerdings war das in der Corona-Phase. Das Stadion war leer.

Wir wissen ja, wie emotional italienische Fans sind. Ich glaube, dass wenn das Stadion dieses Mal voll ist, dass es ein ganz anderes Spiel wird.“... über das Los Lazio Rom: „ Wir sind sehr happy, dass wir im Achtelfinale sind. Italienische Gegner sind immer schwer zu bespielen. Lazio ist eine erfahrene Mannschaft, auch mit viel internationaler Erfahrung. Aktuell tun sie sich in der Liga etwas schwer. Aber es werden sehr attraktive Spiele, wir freuen uns sehr drauf.Das Stadion hat schon viele große Spiele erlebt, es ist eine richtig gute Stimmung. Wir hoffen, dass wir uns in Rom eine gute Ausgangsposition verschaffen könne





