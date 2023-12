Vier Plätze für das Achtelfinale der Champions League sind noch offen - und gleich zehn Teams balgen sich am abschließenden Spieltag um die begehrten Tickets. Der kicker liefert eine Übersicht, wer wie weiterkommt und wer noch Chancen auf die Europa League hat. Müssen noch um das Achtelfinale in der Champions League bangen: Anthony Martial (li.) von Manchester United und Kylian Mbappé von PSG.Sicher mit der K.-o.

-Runde in der Königsklasse planen können bislang zwölf Teams, darunter drei deutsche Vertreter: Arsenal, Atletico Madrid, der FC Barcelona, der FC Bayern München, Borussia Dortmund, Inter Mailand, Lazio Rom, RB Leipzig, Titelverteidiger Manchester City, die PSV Eindhoven, Real Madrid und Real Sociedad. Am Dienstag und Mittwoch fallen im Rahmen des 6. Spieltags der Champions-League-Vorrunde die letzten Entscheidungen. Hier gibt es einen Überblick.Der FC Bayern hat schon frühzeitig mit vier Siegen aus den ersten vier Spielen in Gruppe A alles klar gemach





kicker_BL » / 🏆 117. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Drei Plätze bei der EURO 2024 über Playoffs vergebenDrei Plätze bei der EURO 2024 werden über die Playoffs vergeben. Wer es in der Quali nicht schafft, kann das hier nachholen - aber nur, wenn die Ergebnisse in der Nations League stark genug waren. Fußball EURO2024 EMQualifikation

Herkunft: sportschau - 🏆 4. / 86 Weiterlesen »

U17-WM: Achtelfinale Deutschland schlägt USA im Krimi - Jetzt wartet SpanienDie deutsche U17-Nationalmannschaft erreicht gegen die USA nach einem Krimi das Viertelfinale der Junioren-Weltmeisterschaft in Indonesien. SPORT1 hat das Spiel zum Nachlesen im TICKER.

Herkunft: SPORT1 - 🏆 109. / 51 Weiterlesen »

Tarifverhandlungen: Kommt die Vier-Tage-Woche in der Stahlindustrie?Die erste Tarifsverhandlungswoche der Stahlbranche startet heute in Düsseldorf mit einer historischen Forderung der IG Metall. Die Gewerkschaft fordert für die 68.000 Beschäftigten in Stahlwerken in NRW, Niedersachsen und Bremen eine 32-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich. Es wäre der Einstieg in die Vier-Tage-Woche.

Herkunft: WDRaktuell - 🏆 25. / 68 Weiterlesen »

Tag vier im Prozess des Jahres: Zeugen und VideoanalyseHeute kommen weitere Zeugen zu Wort und das wichtige Video aus der Hotellobby wird gezeigt und analysiert. Möglicherweise äußert sich Ofarim auch erstmals selbst. FOCUS online berichtet live aus dem Gericht.

Herkunft: focusonline - 🏆 6. / 82 Weiterlesen »

SC Herford schießt vier Tore in zehn Minuten gegen den direkten TabellennachbarnDie Bezirkliga Staffel 01 in der Übersicht: Ergebnisse, Tore, Analysen, Meinungen.

Herkunft: nwnews - 🏆 22. / 68 Weiterlesen »

BVB rutscht vom Champions-League-Platz ab - Matthäus sieht keine MannschaftDie Leistungsschwankungen zählen zu den Konstanten von Borussia Dortmund. Nach der Niederlage in Stuttgart und dem Leipziger Sieg ist der BVB auf Platz fünf abgerutscht. Sky Experte Lothar Matthäus sieht im Vizemeister keine Mannschaft.

Herkunft: Sky Sport News HD - 🏆 15. / 68 Weiterlesen »