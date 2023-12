Newcastle United scheidet aus der Champions League aus

Eine ganz bittere Pille musste Newcastle United zum Abschluss der letzten Champions-League-Gruppenphase im alten Modus schlucken. Waren die Magpies beim Heimspiel gegen Milan zur Pause noch auf Achtelfinalkurs gelegen, schlugen eiskalte Rossoneri am Ende zu und stießen den Premier-League-Klub noch komplett aus Europa.- mit gleicher Voraussetzung in diesen 6. und letzten Champions-League-Spieltag der Gruppenphase gegangen.

Denn: Sowohl die Magpies als auch die Rossoneri hatten sich zuletzt nicht reihenweise mit guten Ergebnissen überschlagen und waren jeweils mit Verletzungssorgen ins direkte Duell gegangen. Immerhin konnten die Italiener auf den nach über einen Monat mit Oberschenkelproblemen wieder einsatzbereiten Rafael Leao zurückgreifen. Doch der schnelle Portugiese konnte neben einem ordentlichen Schlenzer (24. Minute) oder im Zusammenspiel mit Routinier Giroud (39.) nur selten Gefahr entwickeln. Allgemein ließen die Lombarden vieles vermissen in den ersten 45 Minute





