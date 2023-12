Hayao Miyazaki veröffentlicht neuen Film 'Der Junge und der Reiher'

Bereits 2013 verkündete das weltbekannte Studio Ghibli, dass sein Meisterregisseur Hayao Miyazaki nicht mehr an der Produktion abendfüllender Filme beteiligt sein wird. Kurzerhand wurde dieser im Folgejahr mit einer der höchsten Auszeichnungen der Filmwelt belohnt: dem Ehrenoscar für sein Lebenswerk.

Zehn Jahre später und in einem stolzen Alter von 82 Jahren veröffentlicht Hayao Miyazaki als Regisseur nun aber doch noch einmal einen neuen Film unter der Flagge des von ihm gegründeten Studios: Der Junge und der Reiher. Während der Film in Japan nahezu frei von Marketing bereits am 14. Juli dieses Jahres erschien, wurde der Kinostart in Deutschland auf den 4. Januar 2024 datiert. Ob der neue abendfüllende Film Miyazakis künftig in einer Reihe mit den Klassikern „Mein Nachbar Totoro“, „Prinzessin Mononoke“ und „Chihiros Reise ins Zauberland“ genannt werden kann, werden erst die folgenden Wochen zeigen; ein wirtschaftlicher Erfolg ist der Film aber schon jetz





