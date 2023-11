Brüssel legt Spielregeln für EU-Datenticker fest

Nach zähem Ringen hat Brüssel die Spielregeln für den EU-Datenticker festgelegt. Laut LPA-Kapitalmarktexperte Rupert Graf Kerssenbrock kommen drei Pakete, über deren Vergabe die ESMA entscheidet. Rupert H. Graf Kerssenbrock ist bei LPA für die Finanzbranche mit Schwerpunkt Kapitalmarktregulatorik zuständig.

Es war eine schwere Geburt: Ende Juni einigten sich der Europäische Rat und das Europaparlament auf einen Kompromiss zum sogenannten zentralen Datenticker (Consolidated Tape) als Teil der Überarbeitung der Mifir-Verordnung (Mifir Review). Die entsprechende Beschlussfassung wurde Mitte Oktober formuliert, womit Fahrplan und Details der Umsetzung stehen. Am 15. Januar sollte das Parlament dann final abstimmen. Dafür positionieren sich nun die Marktteilnehmer, und die Regulatoren entwerfen die Spielregeln in der technischen Umsetzung nebst Lizenzvergabe an kommerzielle Betreiber der Datenticker. „Man hat sich dazu entschlossen, je nach Assetklasse einen Datenticker zu schaffe

:

ZDFNEO: TV-SerienDie fiktive Grafschaft Midsomer in England ist Schauplatz der bizarrsten Morde. Hier ermittelt Barnaby stets mit einer guten Prise britischen Humors. Viele Folgen auch im englischen Original! Horror-Mystery-Serie: Ein Suizid am Jahrestag eines Amoklaufs wirft Fragen auf. Während Franka als Polizeichefin ermittelt, wird Tochter Lisa von düsteren Erscheinungen verfolgt – aus dem Totenreich. Eine Doppelhaushälfte im Grünen, dorthin zieht es in der Comedy-Serie eine Familie aus der Mitte Berlins. Ihre neuen Nachbarn unter demselben Dach sind skeptisch, ob die Neuen ins Dorf passen. Dramedy-Serie: Nachdem sich eine Klimaprotestgruppe auf die Straße geklebt hat, beginnt ein Verkehrschaos, welches sich unterschiedlich auf die Verkehrsteilnehmenden und deren Stimmung auswirkt. Comedyserie: Als Michel von seinem Mann verlassen wird, steht er vor dem Nichts. Er kämpft sich als schwuler Mann durch die Möglichkeiten des Kinderkriegens. Ein steiniger Weg liegt vor ihm. Junge lesbische Frau erlebt die Irrungen und Wirrungen der Liebe Killin Suzi Quatro! ZDF Hamburg 23.01.23 14:06 Barmbeker Markt 8 Wohnzimmerseite Schikane mit Polizei Sirenen STOP POLIZEI NAZI Methoden gegen uns Hamburg_Polizei_Stadt Deutschland_Menschenrecht_Verletzungsland Warum zeigt ihr heute nur eine Folge 'Inspector Barnaby'? Letzte Woche waren es gleich vier! Ich habe es versucht bin aber bei der dritten Folge (zu gewohnter Zeit) eingeschlafen.

Herkunft: ZDFneo | Weiterlesen »

TAGESSPİEGEL: Dicke Kühlturm des Heizkraftwerks Reuter-West in BerlinDer dicke Kühlturm des Heizkraftwerks Reuter-West gehört zu den Wahrzeichen des Berliner Westens. Um Hunderttausende Haushalte zwischen Spandau und Mitte mit Fernwärme und Warmwasser zu versorgen, verschlingen die beiden Kraftwerksblöcke neben dem Kühlturm jeden Tag rund 3000 Tonnen Steinkohle. Deren Verbrennung erzeugt 500 Megawatt elektrische und 710 Megawatt thermische Leistung zur Strom- und Wärmeversorgung, aber verursacht pro Jahr etwa 1,6 Millionen Tonnen Kohlendioxid. Damit ist das Kraftwerk der mit Abstand größte Einzelposten in Berlins CO₂-Bilanz – verantwortlich für rund zehn Prozent aller hier verursachten Emissionen

Herkunft: Tagesspiegel | Weiterlesen »

NETZPOLİTİK_ORG: Datenleck: „Mein Justizpostfach“ gewährt Dritten DatenzugriffÜber das neue Justizpostfach sollen Einzelpersonen digital mit der Justiz kommunizieren können. Doch der Preis dafür ist hoch, denn deren privaten Daten gelangen in das Adress-Verzeichnis des elektronischen Rechtsverkehrs, auf das tausende Menschen aus der Justiz zugreifen können.

Herkunft: netzpolitik_org | Weiterlesen »

AZ_AUGSBURG: Erdogan legt die Regeln fest, nicht DeutschlandCan Dündar, ehemals politischen Gefangener in der Türkei und türkischer Journalist, warnt die deutsche Politik davor, ihre Werte zu verraten. Der türkische Präsident wird am Freitag von Olaf Scholz in Berlin empfangen. Schon im Vorfeld gibt es massive Kritik, unter anderem vom türkischen Journalisten Can Dündar.

Herkunft: AZ_Augsburg | Weiterlesen »

NETZPOLİTİK_ORG: EU-Parlament beschließt Kompromiss zur ChatkontrolleDas EU-Parlament hat seinen Kompromiss zur Chatkontrolle beschlossen. Damit steht es bereit für Trilog-Verhandlungen mit EU-Kommission und EU-Rat. Die EU-Kommission hält an ihrem umstrittenen Verordnungstext fest, während sich die Vertretung der Länder im Rat noch nicht einig ist.

Herkunft: netzpolitik_org | Weiterlesen »