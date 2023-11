Die fiktive Grafschaft Midsomer in England ist Schauplatz der bizarrsten Morde. Hier ermittelt Barnaby stets mit einer guten Prise britischen Humors. Viele Folgen auch im englischen Original! Horror-Mystery-Serie: Ein Suizid am Jahrestag eines Amoklaufs wirft Fragen auf. Während Franka als Polizeichefin ermittelt, wird Tochter Lisa von düsteren Erscheinungen verfolgt – aus dem Totenreich. Eine Doppelhaushälfte im Grünen, dorthin zieht es in der Comedy-Serie eine Familie aus der Mitte Berlins.

Ihre neuen Nachbarn unter demselben Dach sind skeptisch, ob die Neuen ins Dorf passen. Dramedy-Serie: Nachdem sich eine Klimaprotestgruppe auf die Straße geklebt hat, beginnt ein Verkehrschaos, welches sich unterschiedlich auf die Verkehrsteilnehmenden und deren Stimmung auswirkt. Comedyserie: Als Michel von seinem Mann verlassen wird, steht er vor dem Nichts. Er kämpft sich als schwuler Mann durch die Möglichkeiten des Kinderkriegens. Ein steiniger Weg liegt vor ihm. Junge lesbische Frau erlebt die Irrungen und Wirrungen der Lieb

Warum zeigt ihr heute nur eine Folge 'Inspector Barnaby'? Letzte Woche waren es gleich vier! Ich habe es versucht bin aber bei der dritten Folge (zu gewohnter Zeit) eingeschlafen.

Warum zeigt ihr heute nur eine Folge 'Inspector Barnaby'? Letzte Woche waren es gleich vier! Ich habe es versucht bin aber bei der dritten Folge (zu gewohnter Zeit) eingeschlafen.

ZDF Hamburg 23.01.23 14:06 Barmbeker Markt 8 Wohnzimmerseite Schikane mit Polizei Sirenen STOP POLIZEI NAZI Methoden gegen uns Hamburg_Polizei_Stadt Deutschland_Menschenrecht_Verletzungsland

Killin Suzi Quatro!

:

TAGESSPİEGEL: Wann ist ein Mann ein Mann?: „Verrücktes Blut“ – Potsdamer Regisseur Can Tanyol stellt Abschlussfilm vorDer Regisseur Can Tanyol hat mit Fatih Akin gearbeitet und vier Jahre an der Filmuni Babelsberg studiert. Jetzt stellt er seinen Abschlussfilm vor – und kritisiert mangelnde Diversität während des Studiums.

Herkunft: Tagesspiegel | Weiterlesen »

RTL_COM: Ein Kerl wie ein Baum: Henning Baum ist Deutschlands maskulinster MannWirklich überraschen kann das Ergebnis nicht: Henning Baum ist in einer Umfrage zum maskulinsten Deutschen gewählt worden. Bemerkenswert allerdings: Laut 'Pl...

Herkunft: RTL_com | Weiterlesen »

FİLMSTARTS: Ein 'Avatar'-Schurke, ein 'Batman'-Erzfeind & ein Hund mit Titangebiss: Trailer zum Rache-Thriller 'Muzzle'Oliver Kube ist seit den 1990ern als Journalist/Kritiker in Sachen Film, TV, Musik, Literatur & Technik tätig. Für FILMSTARTS schreibt er seit 2018.

Herkunft: Filmstarts | Weiterlesen »

TAGESSPİEGEL: Sie pürieren den Nahost-Konflikt: Ein Israeli, ein Palästinenser, ein Restaurant in BerlinDer Israeli Oz Ben David und der Palästinenser Jalil Dabit betreiben in Prenzlauer Berg zusammen ein Hummus-Restaurant. Jetzt haben sie ein Kochbuch geschrieben.

Herkunft: Tagesspiegel | Weiterlesen »

COMPUTERBASE: Intel-Quartalszahlen: Ein Umsatzminus, eine Geschäftsaufgabe, ein guter Ausblick und ein AktienplusWährend Intel im dritten Quartal noch einmal einen Umsatzrückgang verzeichnete, stehen die Zeichen auf Restrukturierung und Wachstum.

Herkunft: ComputerBase | Weiterlesen »

COMPUTERBASE: Intel-Quartalszahlen: Ein Umsatzminus, eine Geschäftsaufgabe, ein guter Ausblick und ein AktienplusWährend Intel im dritten Quartal noch einmal einen Umsatzrückgang verzeichnete, stehen die Zeichen auf Restrukturierung und Wachstum. Und so soll es im vierten Quartal dann doch schon wieder bergauf gehen, während die Langzeitpläne umgesetzt werden. So langsam glaubt das auch die Börse, die...

Herkunft: ComputerBase | Weiterlesen »