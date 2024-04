Bayer Leverkusen holt die Deutsche Meisterschaft und der Vater des Erfolgs heißt Xabi Alonso , meint Sky Reporter Marlon Irlbacher. Es ist vollbracht. Bayer Leverkusen ist zum ersten Mal Deutscher Meister. Nach unzähligen Versuchen, Vizemeisterschaften und Tränen hat es der Verein aus der 165.000-Einwohner-Stadt tatsächlich geschafft - und das bisher auch noch ungeschlagen, nach 29 Spieltagen.

Er hat jeden Spieler von Bayer Leverkusen innerhalb kürzester Zeit besser gemacht und steht für spektakulären Offensivfußball. Die steile Entwicklung deutet darauf hin, dass der Spanier das Zeug dazu hat, eines Tages auf die gleiche Ebene wie Jürgen Klopp oder Pep Guardiola aufzusteigen. Was ihm als Spieler gelang, wird ihm auch als Trainer gelingen: Eine Weltkarriere.

