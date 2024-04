Bayer Leverkusen gewinnt erstmals die deutsche Fußball-Meisterschaft

Bayer Leverkusen hat gleich die erste von sechs Möglichkeiten zur ersten Meisterschaft überhaupt genutzt. Die Dauer-Dominanz der Bayern ist gebrochen, Bayer kann noch die perfekte Saison schaffen.hat sein Trauma abgelegt und zum ersten Mal die deutsche Fußball-Meisterschaft gewonnen. Der Werksclub machte den Triumph bereits am 29.

Volksfeststimmung. Mit Böllern, Silvesterraketen und lauten Gesängen wurde der Mannschaftsbus empfangen. Mützen und Schals, auf denen "Deutscher Meister 2024" stand, wurden verkauft. Fans hielten Schilder hoch, auf denen "Meisterkusen" stand.seit dem Beginn dieses Jahrtausends anhaftete, war durchgestrichen.

Der Rest des Spiels wurde zum Jubellauf für Bayer. Xhakas zweiter Saisontreffer sorgte endgültig für die Erlösung und Wirtz' nicht unhaltbarer Weitschuss für ausgelassene Glückseligkeit. Beim zweiten Treffer von Wirtz stürmten die inzwischen aufgeputschten Bayern-Anhänger schon in Scharen aufs Spielfeld und konnten nur mit Mühe wieder zurückgedrängt werden.

Meistermacher Alonso erreichte in seiner noch jungen Trainerkarriere mit der Meisterschaft den ersten Meilenstein. Der ehemalige Weltklassespieler hatte die Werkself am 5. Oktober 2022 als Tabellen-17. der Bundesliga übernommen, in der vergangenen Spielzeit schon in die Europa League geführt und in dieser Spielzeit endgültig zum Spitzenteam geformt.

Bayer Leverkusen Deutsche Fußball-Meisterschaft Werksclub Bundesliga FC Bayern Titelentscheidung

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



sternde / 🏆 31. in DE

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Bayer Leverkusen gewinnt erstmals die deutsche Fußball-MeisterschaftBayer Leverkusen hat sein Trauma abgelegt und zum ersten Mal die deutsche Fußball-Meisterschaft gewonnen. Der Werksclub machte den Triumph bereits am 29. Bundesliga-Spieltag durch einen 5:0 (1:0)-Heimsieg gegen den SV Werder Bremen perfekt und beendete damit die Serie des FC Bayern nach elf Titeln nacheinander. Bayer führt die Tabelle nun mit 79 Punkten uneinholbar an und stellte auch eine Punktebestmarke zu diesem Zeitpunkt auf.

Herkunft: sternde - 🏆 31. / 63 Weiterlesen »

Bayer Leverkusen erstmals deutscher Fußball-MeisterBayer Leverkusen hat zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte die deutsche Fußball-Meisterschaft gewonnen.

Herkunft: AZ_Augsburg - 🏆 14. / 69 Weiterlesen »

Leverkusen unbeirrt auf Titelkurs: 3:2 in FreiburgFußball-Bundesligist Bayer Leverkusen eilt weiter unbeirrt der ersten Meisterschaft entgegen.

Herkunft: AZ_Augsburg - 🏆 14. / 69 Weiterlesen »

Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen ist zum ersten Mal Deutscher MeisterDer Traum vom Titel ist Realität. Bayer Leverkusen krönt eine bemerkenswerte Bundesliga-Saison mit dem erstmaligen Gewinn der Deutschen Meisterschaft. Dafür reicht der Werkself ein 5:0-Heimsieg am 29. Spieltag gegen Werder Bremen. Damit heißt der neue Deutsche Meister nach elf Jahren in Folge nicht mehr Bayern München.

Herkunft: rponline - 🏆 8. / 75 Weiterlesen »

Bayer Leverkusen hat die Chance auf Meisterschaft, DFB-Pokal und Europa LeagueBayer Leverkusen ist Deutscher Meister! Die Werkself hat in der Bundesliga Historisches geleistet. Damit muss nicht Schluss sein. Zwei weitere Titel warten noch. Was denkt ihr? Wie viele Titel holt Bayer?

Herkunft: SkySportDE - 🏆 116. / 51 Weiterlesen »

Bayer Leverkusen gewinnt erstmals die deutsche MeisterschaftBayer 04 Leverkusen hat die Dauer-Dominanz des FC Bayern München in der Fußball-Bundesliga mit dem ersten Meistertitel der Clubgeschichte gebrochen.

Herkunft: sternde - 🏆 31. / 63 Weiterlesen »