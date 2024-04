Bayer 04 Leverkusen sichert sich die deutsche Meisterschaft und bricht Rekord

Bayer 04 Leverkusen hat sich gegen den SV Werder Bremen nicht nur die erste deutsche Meisterschaft gesichert, sondern auch einen Rekord gebrochen. Das Team von Trainer Xabi Alonso blieb auch im 29. Bundesliga spiel der Saison ungeschlagen und stellte damit einen Startrekord im deutschen Oberhaus auf. Diesen teilte sich Leverkusen zuvor mit dem FC Bayern.

Mit dem Erfolg gegen Bremen baute die Werkself ihre Serie zudem auf 43 ungeschlagene Pflichtspiele in Folge aus . Damit ist Bayer nun gleichgezogen mit Juventus. Die Alte Dame blieb von Mai 2011 bis 2012 ebenfalls in 43 aufeinanderfolgenden Pflichtspielen ungeschlagen. Rekord für die fünf großen europäischen Ligen . Im Rückspiel der Europa League gegen bei West Ham United am Donnerstag kann Leverkusen einen neuen Maßstab setzen.

Bayer 04 Leverkusen Deutsche Meisterschaft Rekord Bundesliga SV Werder Bremen

