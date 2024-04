Bayer 04 Leverkusen gewinnt erstmals die Deutsche Meisterschaft

Die Werkself hat es geschafft – zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte hat die Mannschaft von Trainer Xabi Alonso den Titel nach Leverkusen geholt. Bis dahin war es jedoch ein weiter Weg. Die Schlüsselmomente in der Übersicht.Der Name Vizekusen ist Geschichte – mit dem Gewinn der ersten Deutschen Meisterschaft der Vereinsgeschichte brechen bei den Spielern und Fans der Werkself alle Dämme. Ein Erfolg sfaktor: Trainer Xabi Alonso .

Der Effekt des Trainerwechsels drohte zu verpuffen. Doch Xabi Alonso schaffte es, der Mannschaft neues Leben einzuhauchen. Gegen den damaligen Tabellendritten Union Berlin gewannen die Leverkusener 5:0. Es folgten vier weitere Siege in Folge, unter anderem in den Derbys gegen Gladbach und Köln.Zum Start der Rückrunde schwächelte die Werkself wieder einmal, holte nur einen Sieg aus den ersten fünf Spielen.

Nach wettbewerbsübergreifend 14 Siegen in Folge empfing Leverkusen am 13. Spieltag die Mannschaft von Borussia Dortmund. Schon nach dem ersten richtigen Angriff des BVB in der fünften Minute musste Torhüter Lukas Hradecky hinter sich ins Netz greifen. Wenig beeindruckt vom Rückstand übernahm die Mannschaft von Xabi Alonso über weite Strecken das Spiel und belohnte sich in der 79. Minute mit dem 1:1 durch Victor Boniface .

Bayer 04 Leverkusen Deutsche Meisterschaft Xabi Alonso Erfolg Rückblick

