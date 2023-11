AWMF fordert Vermittlung wissenschaftlicher Methoden in der Medizin

Die Vermittlung wissenschaftlicher Methoden der Medizin sollte verbindlich in der Approbationsordnung verankert werden. Das fordert die Arbeitsgemeinschaft Wissenschaftlicher Medizinischer Fachgesellschaften (AWMF). Medizinische Fakultäten gehörten vielfach zu den Gründungsmitgliedern europäischer Universitäten.

Dennoch würden Kenntnisse und Fertigkeiten in den wissenschaftlichen Methoden des Fachs in der Humanmedizin nicht gelehrt, kritisierte AWMF-Präsident Professor Rolf-Detlef Treede bei einem Pressegespräch am Donnerstag. In anderen Fächern wie der Biologie oder Psychologie sei das dagegen selbstverständlich, so Treede.Im Zuge der Entwicklung des Nationalen Kompetenzbasierten Lernzielkatalogs Medizin 1.0 (NKML) sei deutlich geworden, dass Wissenschaftskompetenz eine Schlüsselqualifikation für ärztliche Tätigkeiten darstelle und das nicht nur an Universitätsklinik

:

