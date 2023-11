Rücktritt der Findungskommission für die 'Documenta 16'

Nun ist passiert, was zu erwarten war: Nach dem Rückzug zweier Mitglieder Anfang der Woche, ist jetzt auch die gesamte Findungskommission für die 'Documenta 16' im Jahr 2027 zurückgetreten. Die verbliebenen Kommissionsmitglieder Simon Njami, Gong Yan, Kathrin Rhomberg und María Inés Rodríguez hätten sich 'in einer äußerst schwierigen Entscheidungsfindung dazu entschlossen, ihrerseits an dem Findungsprozess nicht mehr teilhaben zu wollen', teilte die Documenta auf ihrer Webseite mit.

Zwei Mitglieder der Findungskommission, Bracha Lichtenberg Ettinger und Ranjit Hoskoté, haben sich zurückgezogen. Lichtenberg Ettinger hatte ihren Rückzug in einem Brief an alle Beteiligten mit der aktuellen Situation im Nahen Osten begründet, wie es in einer Pressemitteilung hieß. Demnach bereite es ihr Schwierigkeiten, nach dem 7. Oktober 2023 und dem Beginn des Hamas-Terrors in Israel einen Beitrag zu der Arbeit der Findungskommission zu leisten. Auch weil ihre Bitten abgelehnt worden waren, die Arbeit der Kommission angesichts des Massakers der Hamas zu unterbrechen

NWNEWS: Bundestag ringt um Etat nach Haushalts-Urteil des BundesverfassungsgerichtsNach dem Haushalts-Urteil des Bundesverfassungsgerichts ringt der Bundestag um den Etat für das kommende Jahr. Es könne jetzt kein «Business as usual» geben, mahnte die oppositionelle Union. Denn die Entscheidung der Karlsruher Richter reißt womöglich nicht nur eine 60 Milliarden große Lücke in die Finanzierung von Projekten für den Klimaschutz und den klimafreundlichen Umbau der Industrie. Sie droht den Umgang mit schuldenfinanzierten Sondervermögen generell auf den Kopf zu stellen, von denen es in Bund und Ländern einige gibt. Allein der Bund unterhält 29 dieser Sondertöpfe neben dem Haushalt mit Verschuldungsmöglichkeiten in Höhe mehrerer Hundert Milliarden Euro. Ampel will an Zeitplan für Verabschiedung des Haushalts festhalten «Es ist jetzt zu früh bereits eine Debatte über grundlegende Konsequenzen zu führen», bremste Finanzminister Christian Lindner im Bundestag. Die Bundesregierung werte das Urteil sorgfältig aus

ECOMENTO_DE: Elektroauto-Start-up Fisker plant weitere Modelle nach dem SUV OceanDas Elektroauto-Start-up Fisker will auf sein auch in Europa verfügbares Mittelklasse-SUV Ocean zeitnah weitere Modelle folgen lassen. Das Erstlingswerk wird vom Auftragsfertiger und Partner Magna in Österreich gebaut, auch für die weiteren E-Autos der Marke sind Fertigungskooperationen geplant. Fisker steht derzeit mit fünf traditionellen Autofirmen in Verhandlungen für Partnerschaften.

RBB24: Der türkische Präsident kommt nach BerlinDer türkische Präsident kommt nach fast drei Jahren erstmals wieder nach Berlin. Von Menschen mit türkischen Wurzeln wird häufig erwartet, dass sie sich eindeutig zu Erdogan positionieren. Das fällt einigen durchaus schwer.

TAGESSPİEGEL: Warnstreik der GDL in Berlin: S-Bahn fährt nach NotfahrplanDas Chaos blieb am Morgen aus. Die Bahn schaffte es, einen Notfahrplan bei der S-Bahn zu organisieren. Die private Odeg fährt bislang nach Plan, die BVG ist nicht betroffen.

RANSPORT: Strafe für Draymond Green nach Würge-AttackeDie NBA hat den Warriors-Forward Draymond Green für fünf Spiele ohne Bezahlung gesperrt, nachdem er seinen Gegenspieler Rudy Gobert von den Minnesota Timberwolves gewürgt hat. Die Strafe wurde aufgrund von früheren Verfehlungen begründet.

TAZGEZWİTSCHER: Frauenrechte in Afghanistan: Hunger nach BildungFrauenrechte in Afghanistan: Hunger nach Bildung 👉 In Afghanistan haben Frauen ihre Träume noch nicht begraben, trotz der Taliban. Manche nähen, andere lernen heimlich Englisch. Aufgeben will keine. 🔗 Hier lesen

