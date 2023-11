Deutsche Bahn: Gewerkschaft kündigt Streik an

Der Ausstand soll laut Gewerkschaft von heute 22 Uhr bis Donnerstag 18 Uhr dauern. "Der Unmut der Beschäftigen ist groß, ihre Anliegen sind legitim", erklärte Gewerkschaftschef Claus Weselsky. Wer glaube, zulasten der Mitarbeiter "zynisch auf Zeit spielen" zu können, befinde sich im Irrtum. "Jetzt ist die Zeit, Verbesserungen zu erzielen, das duldet keinen Aufschub", sagte Weselky weiter. Die Bahn sei bislang nicht bereit, auf Kernforderungen wie eine Arbeitszeitverkürzung einzugehen.

Die Deutsche Bahn (DB) rief ihre Kunden dazu auf, Zugreisen zu verschieben, es werde mit "massiven Beeinträchtigungen" gerechnet. Für den Fernverkehr gebe es einen Notfahrplan. Das Angebot an Fahrten werde stark reduziert. "Für diese Fahrten setzt die DB längere Züge mit mehr Sitzplätzen ein, um möglichst viele Menschen an ihr Ziel bringen zu können", sagte ein Sprecher. Dennoch könne eine Mitfahrt nicht garantiert werden. frei, unter der sich ihre Kunden seit heute früh über die Auswirkungen des Streiks informieren könnte

:

DLFNACHRİCHTEN: Tarifverhandlungen Deutsche Bahn - Lokführer-Gewerkschaft GDL weist Schlichtungsvorschlag der Bahn zurückDer Vorsitzende der Lokführer- Gewerkschaft GDL, Weselsky, hat einen Vorschlag von Bahnvorstand Seiler zurückgewiesen, bereits vor Beginn der Tarifverhandlungen in eine Art Schlichtung einzutreten.

Herkunft: DLFNachrichten | Weiterlesen »

HANDELSBLATT: Brandanschlag auf Deutsche Bahn: Sabotageakt auf Deutsche Bahn – Massive Ausfälle und VerspätungenMehrere Kabelschächte der Deutschen Bahn wurden in Brand gesteckt. Die Polizei vermutet ein politisches Motiv. Nun ist ein Bekennerschreiben auf einer linken Plattform veröffentlicht wurden.

Herkunft: handelsblatt | Weiterlesen »

HANDELSBLATT: Brandanschlag auf Deutsche Bahn: Sabotageakt auf Deutsche Bahn – Massive Ausfälle und VerspätungenMehrere Kabelschächte der Deutschen Bahn wurden in Brand gesteckt. Die Polizei vermutet ein politisches Motiv. Nun ist ein Bekennerschreiben auf einer linken Plattform veröffentlicht wurden.

Herkunft: handelsblatt | Weiterlesen »

CİTYREPORT: Deutsche Bahn und Gewerkschaft nähern sich in Tarifverhandlungen an

Herkunft: CityReport | Weiterlesen »

MORGENPOST: Deutsche Bahn: Streik abgewendet - Gewerkschaft folgt der SchlichtungSchlichtung oder unbefristet streiken? Vor die Entscheidung stellte eine Bahn- Gewerkschaft ihre Mitglieder. Das Ergebnis ist eindeutig.

Herkunft: morgenpost | Weiterlesen »

RPONLİNE: Tarifstreit Deutsche Bahn: Gewerkschaft GDL droht mit StreiksDer jüngste Tarifkonflikt bei der Bahn ist erst wenige Monate her, schon steht der nächste an. Diesmal streitet der Konzern mit der Lokführergewerkschaft GDL. Worum es geht und was auf die Kundinnen und Kunden in den nächsten Monaten zukommt.

Herkunft: rponline | Weiterlesen »