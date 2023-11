Encuestas pronostican voto-finish entre derechista Milei e izquierdista Massa en la definición de las urnas más importante de los últimos 40 años. EN UNA sociedad polarizada como nunca antes, pero aquejada igualmente por la asfixiante crisis económica, la definición presidencial en Argentina de este domingo tiene una profunda implicación socio-política y económica, por los programas de país diametralmente opuestos del ‘libertario’ (derechista) Javier Milei y el kirchnerista, Sergio Massa.

Tras la izquierda socialista surgida a finales de los años 70, la posterior dictadura y el retorno a la democracia hace exactamente cuatro décadas, durante las cuales solo hubo un interregno de cuatro años para la derecha argentina (Mauricio Macri 2015-2019), esta cita en las urnas puede suponer el fin de la hegemonía del ‘justicialismo’, la corriente escindida del peronismo, que también mutó a la Unión Cívica Radica

:

ELESPECTADOR: Ovación para Javier Milei y charla de Sergio Massa en cierre de campañas en ArgentinaEl libertario Javier Milei fue ovacionado en un acto masivo y el ministro de Economía peronista Sergio Massa charló con un grupo de estudiantes al cerrar ambos sus campañas este jueves, en un ambiente crispado en Argentina ante el balotaje presidencial del domingo que se anticipa reñido.

Fuente: elespectador | Leer más »

VANGUARDİACOM: La economía de Argentina se enfrenta a un giro radical tras las elecciones presidencialesEl resultado de las elecciones presidenciales en Argentina determinará el rumbo económico del país, ya sea hacia el liberalismo extremo o hacia una estabilización gradual. Los candidatos Sergio Massa y Javier Milei proponen soluciones diferentes, lo que plantea un dilema a los votantes.

Fuente: vanguardiacom | Leer más »

ELTIEMPO: Eliminatorias sudamericanas del Mundial de 2026: Colombia vs. Brasil y Argentina vs. UruguayFaltan pocas horas para que se juegue la quinta de 18 jornadas de las eliminatorias sudamericanas del Mundial de 2026, con partidos atractivos como el Colombia vs. Brasil y el Argentina vs. Uruguay. Además, hay selecciones como Perú y Bolivia que buscan su primer triunfo.

Fuente: ELTIEMPO | Leer más »

ELNUEVOSİGLO: Uruguay derrota a Argentina en las eliminatorias al Mundial-2026Uruguay le infligió a Argentina su primera derrota como campeona mundial al imponerse 2-0 este jueves en Buenos Aires, por la quinta fecha de la clasificatoria sudamericana al Mundial-2026.

Fuente: ElNuevoSiglo | Leer más »

BLURADİOCO: Resumen Eliminatorias: Colombia y Uruguay derrocharon poderío, mientras Argentina y Brasil, dudasPico y placa para hoy en Bucaramanga 🚙5 y 6 🏍️5 y 6 Noticias en → MañanasBlu

Fuente: BluRadioCo | Leer más »

ELCOLOMBİANO: Uruguay derrota a Argentina en la clasificatoria sudamericana al Mundial-2026Deportes | Uruguay se impuso 2-0 ante Argentina en Buenos Aires: este sería el primer triunfo de los charrúas en toda su historia en Argentina en partidos por eliminatorias mundialistas. Los detalles⬇️

Fuente: elcolombiano | Leer más »