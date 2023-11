La economía de Argentina se enfrenta a un giro radical tras las elecciones presidenciales

La turbulenta economía de Argentina se encamina, según sea el resultado de la segunda vuelta presidencial del próximo domingo, hacia un radical giro de rumbo comandado por el liberalismo extremo, o bien hacia un pragmático y heterodoxo intento de estabilización gradual, pero no exento de ajustes. Candidatos a la Presidencia argentina, el oficialista Sergio Massa (der.) y el libertario Javier Milei.

EFE / VANGUARDIA El endeble escenario macroeconómico y social de Argentina urge a tomar acciones decididas y que pueden comportar"efectos no deseados", pero el candidato oficialista, Sergio Massa, y el postulante opositor, Javier Milei, proponen salidas completamente diferentes que plantean un serio dilema a los votantes. "La herencia es complicada para ambos candidatos. Pero desde el punto de vista del votante es aún más complicado porque, gane quien gane, tendremos meses complejos y hay que ver si la sociedad está dispuesta a aguantar los efectos de las medidas que se tomen", señala a EFE Leonardo Piazza, director de la consultora LP Consultin

:

ELESPECTADOR: Ovación para Javier Milei y charla de Sergio Massa en cierre de campañas en ArgentinaEl libertario Javier Milei fue ovacionado en un acto masivo y el ministro de Economía peronista Sergio Massa charló con un grupo de estudiantes al cerrar ambos sus campañas este jueves, en un ambiente crispado en Argentina ante el balotaje presidencial del domingo que se anticipa reñido.

Fuente: elespectador | Leer más »

BLURADİOCO: Segunda vuelta presidencial en Argentina Argentina celebra este domingo la segunda vuelta presidencial entre dos candidatos para dirimir quién será el jefe de Estado a partir del 10 de diciembre por el período 2023-2027.

Fuente: BluRadioCo | Leer más »

ELTIEMPO: Eliminatorias sudamericanas del Mundial de 2026: Colombia vs. Brasil y Argentina vs. UruguayFaltan pocas horas para que se juegue la quinta de 18 jornadas de las eliminatorias sudamericanas del Mundial de 2026, con partidos atractivos como el Colombia vs. Brasil y el Argentina vs. Uruguay. Además, hay selecciones como Perú y Bolivia que buscan su primer triunfo.

Fuente: ELTIEMPO | Leer más »

ELNUEVOSİGLO: Uruguay derrota a Argentina en las eliminatorias al Mundial-2026Uruguay le infligió a Argentina su primera derrota como campeona mundial al imponerse 2-0 este jueves en Buenos Aires, por la quinta fecha de la clasificatoria sudamericana al Mundial-2026.

Fuente: ElNuevoSiglo | Leer más »

BLURADİOCO: Resumen Eliminatorias: Colombia y Uruguay derrocharon poderío, mientras Argentina y Brasil, dudasPico y placa para hoy en Bucaramanga 🚙5 y 6 🏍️5 y 6 Noticias en → MañanasBlu

Fuente: BluRadioCo | Leer más »

ELCOLOMBİANO: Uruguay derrota a Argentina en la clasificatoria sudamericana al Mundial-2026Deportes | Uruguay se impuso 2-0 ante Argentina en Buenos Aires: este sería el primer triunfo de los charrúas en toda su historia en Argentina en partidos por eliminatorias mundialistas. Los detalles⬇️

Fuente: elcolombiano | Leer más »