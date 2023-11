Uruguay derrota a Argentina en las eliminatorias al Mundial-2026

Uruguay le infligió a Argentina su primera derrota como campeona mundial al imponerse 2-0 este jueves en Buenos Aires, por la quinta fecha de la clasificatoria sudamericana al Mundial-2026. Los goles de la Celeste, que dirige el argentino Marcelo Bielsa, los anotaron Ronald Araujo (41) y Darwin Núñez (88), para el primer triunfo de los charrúas en toda su historia en Argentina en partidos por eliminatorias mundialistas.

En la próxima fecha, la sexta de la ruta mundialista, Uruguay recibirá a Bolivia en Montevideo, y Argentina visitará a Brasil en el Maracaná de Rio de Janeiro. Uruguay llegaba precedida de un tonificante triunfo sobre Brasil, y no sorprendió en La Bombonera su planteo agresivo, con presión constante sobre la salida de la Albiceleste, que se vio obligada en varios pasajes a dividir el balón, a partir del trabajo intenso del medio campo charrú

