Ovación para Javier Milei y charla de Sergio Massa en cierre de campañas en Argentina

El libertario Javier Milei fue ovacionado en un acto masivo y el ministro de Economía peronista Sergio Massa charló con un grupo de estudiantes al cerrar ambos sus campañas este jueves, en un ambiente crispado en Argentina ante el balotaje presidencial del domingo que se anticipa reñido.

Milei, un economista de 53 años que propone dolarizar la economía y recortar significativamente el gasto público, cantó, arengó y habló entre vítores en el acto más multitudinario de su campaña este jueves en la ciudad de Córdoba, un bastión del antikirchnerismo en el norte del país

