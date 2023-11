Opciones para iniciar un pregrado universitario sin puntaje alto en la prueba Icfes

Esta es una prueba obligatoria para ingresar a muchas de las universidades del país y en algunas no es posible ser admitido si no se cumple con la puntuación establecida internamente. Sin embargo, si usted no sacó un puntaje alto en esta prueba existen diferentes opciones para iniciar su pregrado universitario.

Preste atención a estos datos:(Lea también: Universidades públicas, las mejores para estudiar Veterinaria en Colombia, dice ‘ranking’)¿Hay universidades que no usan el sistema Icfes?Hay universidades que tienen su propio sistema para evaluar a los aspirantes, tales como la Universidad de Antioquia, la Universidad de Cartagena y la Universidad Nacional, mientras que en la Universidad del Norte solicitan adjuntar las notas de los dos últimos años de colegio además de otros documentos. Por otro lado, el instituto Sena, la Universidad Eafit y la Universidad Simón Bolívar piden presentar los resultados del Icfes, pero no exigen un puntaje mínimo para el proceso de admisión y matrícula. Además, dicen qué carreras estudiar si le encanta la lectur

CARACOLRADİO: Presentar nuevamente el examen Saber 11° en ColombiaUno de los requisitos fundamentales para graduarse del colegio e ingresar a algunas de las instituciones de educación superior es la presentación del examen del Estado de Educación Media, ICFES - Saber 11, que evalúa las competencias de los estudiantes de grado undécimo para finalizar sus estudios, por lo que uno de los objetivos de los evaluados es alcanzar el puntaje mínimo para ganarse una beca, o acceder a la educación superior de distintas universidades en el territorio nacional. Aunque algunas universidades en Colombia no exigen un puntaje mínimo en estas pruebas, es importante mencionar que tener un buen puntaje en el examen Saber 11° puede tener otros beneficios importantes, por lo que algunos graduados toman la decisión de presentarlo nuevamente, pues esta es una opción que brinda el ICFES. Por ese motivo, si ya descargó sus resultados de la prueba, no quedó satisfecho y desea presentar nuevamente el examen

PORTAFOLİOCO: Representantes de la Cámara aseguran que la reforma a la salud está mal planteadaEn el marco del Congreso 13 de Gestarsalud, el gremio que reúne a las Entidades Promotoras en Salud (EPS) del régimen subsidiado, algunos de los representantes de la Cámara de Representantes aseguraron que la reforma a la salud es uno de los proyectos más cruciales para los colombianos, pero que esta mal planteada.

ELESPECTADOR: Preocupantes señales para las finanzas de los colombianosEl panorama económico del país evidencia preocupantes señales para las finanzas de los colombianos. Un análisis de Néstor Darío Preciado, decano de la facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de San Buenaventura, sede Bogotá, señala que la desaceleración de la economía y su bajo crecimiento -hoy está en terrenos negativos, algo que no sucedía desde 2020 cuando la pandemia generaba estragos en todos los sectores productivos-, es alarmante.

ELTIEMPO: Propuesta de fijar el salario mínimo en 2 millones de pesos en 2024 en ColombiaEl director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, Oliver Pardo, propone fijar el salario mínimo en 2 millones de pesos en 2024 en Colombia, pero con ciertas condiciones.

ELESPECTADOR: La Corte Constitucional reconoce la endometriosis como enfermedad incapacitanteLa Corte Constitucional estableció que la endometriosis es una enfermedad incapacitante que impide el normal desempeño laboral de las mujeres. Esta decisión fue tomada luego de conocer el caso de Denis Pérez, quien fue despedida por complicaciones derivadas de esta enfermedad.

