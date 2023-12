Aumento del gasto y consumo de los colombianos en la temporada decembrina

Una de las temporadas en las que sin duda aumenta el gasto y consumo de los colombianos es la decembrina. Factores como la llegada de la prima, las festividades de estas semanas y los regalos que suelen darse; influyen en que los colombianos se metan la mano al bolsillo y compren mucho más. Adicional a esto, algunas familias suelen salir de viaje, ya sea para compartir con sus allegados o para descansar en zonas alejadas de la rutina diaria.

Es así que se hace necesario evitar gastar de más y enfocarse en cuidar la economía, para que estos gastos no se vuelvan un dolor de cabeza a futuro. Vacaciones iStock Según datos de la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato), el año pasado fue récord en el número de colombianos que viajaron al extranjero con 4,9 millones de personas. Muchas de estas se exceden en ocasiones con lo que compran y allí los expertos hacen una lista de recomendaciones para proteger el dinero





