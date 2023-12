El aumento del salario mínimo en Colombia genera interés

El aumento del salario mínimo es una de las noticias que mayor interés ha generado en los últimos días. Esto se debe a que el acuerdo, que hoy está en manos de las centrales obreras, empresarios y el Gobierno, afecta a más de un millón de personas que hoy ganan ese salario en Colombia. Hasta el momento, los sindicatos son los únicos que han hecho su propuesta para la mesa de concertación; sin embargo, a lo largo de estos días han sido varias las cifras que se han dado en el debate nacional.

Es importante destacar que como punto de partida, la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, ha estado de acuerdo con que el aumento sea de dos dígitos, es decir superior al 10 %. El año pasado el aumento fue del 16 % y fue catalogado como un hecho histórico. No obstante, los expertos señalan que esta sería una cifra improbable para el siguiente año. Así que aquí algunas de las cifra





