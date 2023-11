Colombia bajo el gobierno de Gustavo Petro

223 años de vida republicana, 31 años bajo la vigencia de la Constitución de 1991, un año de gobierno de Gustavo Petro, y para muchos Colombia está peor que nunca. Es como si en un solo año se hubieran concentrado y agravado todos los problemas que puede tener un país.

¿Qué se ha logrado? Una reforma tributaria que permitirá recaudar más ingresos –hay quienes sostienen, sin evidencia, que es la causa de la desaceleración económica– y un plan de desarrollo ambicioso en las ideas, pero sin diagnósticos, instrumentos e indicadores que se puede quedar en el papel. Una propuesta integral de paz, mal articulada y disociada de la política de seguridad; unas reformas sociales que no avanzan como el gobierno quisiera; unas condiciones económicas complejas, como para casi todo el mundo, debido a tasas de interés altas, inflación –que aquí cede menos– y conflictos bélicos que impactan sobre la economía global, y discurso, mucho discurso y confrontación, no mucho más que eso. ¿Va bien el gobierno de Gustavo Petro? No, en muchos frentes no ha hecho bien las cosa





