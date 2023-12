Propuesta de aumento del salario mínimo en Colombia

En la mesa los sindicatos dejaron la propuesta. El sector privado no hizo oferta. ¿Petro decidirá esa papa caliente?Se llegó la hora de poner sobre la mesa las proposiciones sobre cuál debe ser el aumento del salario mínimo para el próximo año, y en el partidor los representantes de los trabajadores fijaron una cifra: 18%.

Fabio Arias, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), le explicó a EL COLOMBIANO que este porcentaje sale de la inflación causada (10,15% anual a noviembre) a la que hay que agregarle “la productividad laboral, la participación de los trabajadores en el PIB, y la necesidad de reactivar la economía”, entre otros aspectos. Sobre la inflación, el dirigente sindical mencionó que hay una gran diferencia con el resto de los miembros de la mesa de concertación, porque el Banco de la República está pronosticando que ese indicador será al final del año de 9,4%, pero enfatizó en que esta es solo una proyección mientras que el dato de 10,15%, anual a noviembre, es una realida





