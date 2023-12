Propuesta de aumento de salario mínimo genera tensión en Colombia

Las centrales obreras revelaron su propuesta de aumento de salario mínimo. Conozca qué dijeron los gremios.El ambiente en la Comisión de Concertación del Salario Mínimo se puso tenso ayer tras la propuesta de los sindicatos de un incremento salarial del 18% para el 2024, muy por encima de lo que sería la inflación causada a cierre del año y que los analistas pronostican en 9,4%. Sería un aumento de $208 mil y de ser aprobado dejaría el salario mínimo en $1.368.

000 incluido el auxilio de transporte.Tras el anuncio, las voces gremiales y empresariales no tardaron en reaccionar y la Cámara Colombo Americana (AmCham Colombia), a través de su directora María Claudia Lacouture, afirmó que “moderación es el llamado, no hay empleo si no hay empresa. Con una economía en desaceleración y una productividad disminuida, sumado a las altas tasas de interés y la inflación, el aumento del salario mínimo para 2024 debe estar dentro de las posibilidades de la economía, de lo contrario se destruirá empleo. No debemos jugar con candela





